В Бресте мужчину оштрафовали на 1350 рублей за то, что поехал в аптеку во время самоизоляции

Владимира Величкина оштрафовали на 50 базовых за нарушение самоизоляции. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Бресте за нарушение требований самоизоляции судили известного в городе правозащитника. В суде Брестского района административный процесс в отношении него вели по ст. 23.4 КоАП - неповиновение законному требованию должностного лица. Согласно протоколу, оно заключалось в том, что Владимир Величкин ослушался предупреждения пограничника о том, что после возвращения из Польши он должен в течение 10 дней соблюдать самоизоляцию.

- Устно мне было сказано, что я могу выходить в магазин, выгуливать домашних животных и ездить в аптеку, - поясняет в суде Величкин.

Из Польши правозащитник с супругой вернулся 9 ноября. На границе он сказал, что 10-дневный карантин будет проводить на даче за городом. Туда он и уехал. Но через несколько дней ему понадобилось съездить в аптеку за кое-какими лекарствами и уколами.

- Я поехал в ту аптеку, которую знаю. Не во всех аптеках все лекарства есть, иногда приходится ехать в другую. В аптеке так и говорят: у нас нет, есть там-то, - объясняет суду Величкин.

В аптеке, куда мужчина приехал, нужных уколов не оказалось. Тогда он сделал звонок - предупредил собеседника, что едет в другую аптеку, сел в машину. Но до цели так и не доехал. На полдороги его остановили сотрудники ГАИ. Пробили по базе, выяснили, что Величкин поехал в тур по аптекам города во время самоизоляции - и доставили в райотдел. Там составили протокол об административном правонарушении.

- Вас предупреждали, что вы можете выезжать только в ближайшую аптеку? - уточняет судья Сергей Маручек.

- Нет. Сказали на границе сохранять чеки как доказательство того, что вы ездите туда, куда надо, - отвечает Величкин.

- У вас по пути была аптека. Почему туда не заехали?

- Не подумал. Я обычно в ту хожу и езжу. По традиции, так сказать, - объяснил правозащитник.

Судья зачитал рапорт участкового с адресами ближайших к даче Величкина государственных аптек. Оказалось, что та, в которую он поехал - не ближайшая.

И это нарушение постановления Совмина номер 208 от 8 апреля, где прописаны требования самоизоляции. Там в п.6 сказано, что выходить из дома можно в случаях крайней необходимости ,один из которых - "посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров".

На основании этого суд посчитал, что Владимир Величкин совершил правонарушение и постановил оштрафовать его на 50 базовых - 1350 рублей.