Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 ноября 2020 года: очередной рекорд по заболевшим за сутки, число зараженных в мире превысило 62 млн

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на 29 ноября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вторая волна коронавируса продолжает накрывать мир. По данным на вечер 28 ноября, число зараженных COVID-19 превысило 62 млн зарегистрированых случаев. Суточный прирост составил больше 337 тыс. положительных тестов. Свыше 1,4 млн человек умерли, из них почти 6 тыс. - за сутки.

В лидерах по заболеваемости, по-прежнему, США, Индия, Бразилия и Россия. С учетом этих данных, в ВОЗ заявили, что «COVID-19 - неравномерная пандемия»: 70% всех случаев заболевания и смертей приходится на четыре страны. В организации сделали вывод, что около 60-70% населения должны иметь иммунитет к коронавирусу или быть привиты, чтобы остановить распространение пандемии.

Бельгия продлила жесткий карантин как минимум до 15 января, и некоторые другие страны Евросоюза уже анонсировали введение ограничений на Рождество и новогодние праздники. В Еврокомиссии считают, что слишком ранняя отмена карантинных мер может привести к возникновению третьей волны COVID-19 нынешней зимой.

Тем временем, ученые объяснили отличия между симптомами коронавируса и рака легких. Появившийся сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса может быть COVID-19. А необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, который может сопровождаться потерей веса, усталостью, макротами с кровью может говорить об онкологии.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев назвал испытания вакцины «Спутник V» от коронавируса, разработанной российскими учеными, успешными. По его словам, те клинические испытания, в которых приняли участие сто граждан Беларуси, показали эффективность российской вакцины в районе 95%.

А в Беларуси новый рекорд по распространению COVID-19: за сутки выявили почти 1700 новых случае. Семь человек умерли.

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Он добавил, что «эта зараза может навсегда остаться с нами, и от нее нужно будет прививаться, как от гриппа». (подробности)