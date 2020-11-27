Белоруски создали аналог Youtube для талантливых детей

Создателем соцсети стал стартап из Беларуси. Его соучредителями выступили белоруски, первоначальной целью которых была поддержка своих детей и помощь в их интеграции в мировое образовательное и культурное пространство.

«Сегодня множество школьников во всем мире не могут реализовать свой потенциал из-за недружелюбного окружения, недопонимания со стороны сверстников и взрослых. Их не понимают, иногда высмеивают и эти ребята не могут найти «родственную душу». Наше приложение поможет им это сделать. Таким образом, мы решаем проблему буллинга, чувства одиночества и ненужности среди школьников и подростков», - отмечает соучредитель стартапа Ольга Иваненко.

Также, по ее словам, дети и подростки, имеющие сложности во взаимоотношениях с одноклассниками, могут организовывать свои группы и свободно общаться на интересные им темы. Важным аспектом является и инклюзивность образования – TeenUp предоставляет всем равные возможности.

TeenUp работает по принципу «дети учат детей». Любой зарегистрированный пользователь соцсети может получить консультацию от своих сверстников по актуальному вопросу. В первую очередь, это касается школьного образования, однако список тем не ограничен и может касаться хобби, общественной активности или решения бытовых проблем. Участники сети могут выступать как «учителями», так и «учениками» одновременно. Кроме того, реализована возможность как размещения видеороликов, так и общения онлайн.

Уже в ближайшее время состоится значительное расширение функциональных возможностей сети. В TeenUp планируется интегрировать систему мотивации участников, основанную на искусственном интеллекте и помогающую подросткам идти к своей цели. Система будет оценивать действия участников соцсети и подсказывать, способствуют ли они достижению поставленной задачи.

Кроме того, участникам будут присваиваться ранги - в зависимости от того, насколько они продвинулись в выбранном направлении. При регистрации все пользователи получают статус «Новичок». Максимальный ранг, «Гранд-мастер», получат те, кто уже задает тренды в соцсети и является признанным авторитетом в своей сфере. Гранд-мастера смогут самостоятельно запускать челленджи и марафоны в соцсети.

Также в TeenUp будет реализована система марафонов по интересам – всемирных конкурсов по отдельным темам. «Основной целью таких марафонов является общение детей и подростков с одинаковыми увлечениями. Мы хотим, чтобы молодежь по всему миру знакомилась на основе общих интересов, находила единомышленников и училась друг у друга. Это безопасная среда для полноценного развития ребенка», - подчеркивает Ольга Иваненко.

Общедоступной версией TeenUp смогут пользоваться все желающие, однако для покупки и продажи обучающих роликов и онлайн-объяснений необходимо приобрести платную подписку.

В соцсеть TeenUp интегрированы игровые «монеты», с помощью которых «ученики» расплачиваются за обучающие ролики или онлайн-консультации с «учителями». Заработок может конвертироваться в реальные деньги и выводиться на карту родителей или привязанную к родительскому счету карту ребенка. «Любой ребенок, в любой стране с помощью TeenUp сможет заработать деньги собственным умом или креативом. Таким образом, в странах с высоким уровнем бедности ребенок сможет стать полноценным кормильцем семьи», - заверяют в стартапе.

Приложение можно скачать на Google Play и Apple Store. Продукт ориентирован на международный рынок и имеет интерфейс как на русском, так и на английском языках.

Штаб-квартира разработчика соцсети находится в Минске (Беларусь).