Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 ноября 2020 года: визит Лукашенко в больницу, 101-летний пациент и зарплаты медиков до 9 000 рублей

В мире заражено коронавирусом более 61,45 млн человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Беларуси

На 27 ноября в стране зарегистрировано 131 633 случая COVID-19. Прирост за сутки рекордный - 1621 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 110 152 пациента (+1383 за сутки).

За последние сутки умерли 8 пациентов, а всего за время пандемии - 1136 человек. Те, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19, сообщают в Минздраве.

Проведено 3 188 876 тестов.

Лукашенко впервые появился на публике в респираторе

27 ноября Александр Лукашенко посетил 6-ю минскую больницу. Он встретился с работниками и ознакомился с порядком оказания медпомощи пациентам с коронавирусом. Он появился в белом халате, белой шапочке и в респираторе, который висел на шее. Позже респиратор Александр Лукашенко все же надел. А вот резиновых перчаток на руках не было. Кстати, все сопровождающие были в так называемых противочумных костюмах с капюшонами, в респираторах, защитных масках и перчатках. Судя по фотокадрам, Лукашенко зашел в одну из палат, где лежат заразившиеся больные. На фотографии видно, что Лукашенко держит в руках какой-то медицинский прибор.

Таким образом, Александр Лукашенко впервые появился на публике в маске. Ранее такие средства защиты он называл «намордниками».

Также он рассказал о своем отношении к коронавирусу. По словам Лукашенко, весь мир убедился в том, что в борьбе с COVID-19 белорусские власти выбрали правильный путь.

В то же время он подчеркнул, что в Беларуси сейчас заболеваемость коронавирусом на высоком уровне, что является очень серьезной проблемой как для страны, так и для него лично, как руководителя. Но здесь он заметил, что с высокой заболеваемостью ковидом Беларусь столкнулась и в первую волну, наработав определенный опыт.

- Главное при лечении больных (коронавирусом. - Ред.) - это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз - сейчас уже все этот термин усвоили, - считает Лукашенко.

Он заявил, что с тех пор его точка зрения не поменялась, а только лишь укрепилась. И даже те из медиков, которые вначале мало верили, по словам Лукашенко, наконец-то поняли его правоту.

Также он заметил, что пандемия коронавируса давно вышла за рамки медицинской проблемы.

- Это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то - закрывают границу под видом ковида. Если кто-то на кого-то хочет надавить политически - используют ковид, - уверен Лукашенко.

Он сказал, что все другие страны убедились в правильности «белорусского пути» в борьбе с ковидом.

- Весь мир убедился, что мы тогда (в первую волну пандемии COVID-19. - Ред.) прошли этот путь правильно. Прошли путь достойно - единственные в мире, - заключил Лукашенко.

Пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт вкололи российскую вакцину от коронавируса

В сентябре в Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса. Процедура началась со знакомства с досье, выбора центров для клинических исследований и так далее. Тогда российскую вакцину от ковида на добровольцах в Беларуси не применяли. Однако стало известно, что российской вакциной уже привит премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Позже выяснилось: испытывать вакцину в Беларуси будут на ста добровольцах. А всего заявки отправили 4000 человек. Первые добровольцы были привиты 1 октября. Сегодня стало известно, что среди привитых – пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Об этом сообщил telegram-канал «Пул Первого».

- Наталья Эйсмонт вошла в группу, можно сказать, экспериментальную. Ту, что начиналась с вакцинации премьера. В общем, от Covid-19 привита. Испытывает на себе российскую вакцину. Заодно Спутник-V проверит в «боевых» условиях, - сообщил канал

Завкафедрой БелМАПО: Беларусь подходит к пику второй волны коронавируса, но уже нужно говорить о третьей волне

О том, что Беларусь приближается к пику второй волны коронавируса, стало известно со слов Юрия Горбича, кандидата медицинских наук, заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО). Об этом инфекционист рассказал в эфире ОНТ.

Также белорусский медик уверен, что в отношении заболеваемости коронавирусной инфекцией будет и третья волна.

- О третьей волне говорить можно и нужно с точки зрения того, что она будет, - заявил Юрий Горбич.

Но он пояснил, что страна пока только подходит к пику второй волны. И пик этот будет достигнут позже, чем в Европе, потому что там раньше закончилась первая волна.

Медик не взялся предположить, сколько еще волн коронавируса предстоит пережить человечеству. И добавил, что прогнозы, которые сейчас делают медики, основаны на данных и общемировом опыте «борьбы с испанкой».

- COVID-19 является абсолютно новым вирусом, о котором до ноября 2019-го никто не говорил, да и не знал о нем. Информация была разве что у тех специалистов, которые очень пристально работали в целом с коронавирусом. Поэтому мы можем предполагать (как будет развиваться ситуация. - Ред.), но утверждать со стопроцентной вероятностью - нет, резюмировал Юрий Горбич.

За две недели мы приблизимся к пределу коечного фонда: Завкафедрой БелМАПО о заболеваемости COVID-19

В эфире ОНТ кандидат медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич рассказал о ситуации с коронавирусом в стационарах республики.

- Заполняемость системы здравоохранения, то есть заполняемость стационаров в среднем по стране очень неплохая. Но, если сохранится такая же динамика их наполнения дальше, еще хотя бы две недели, то мы приблизимся к пределу коечного фонда. Как минимум в определенных очагах, - заявил инфекционист.

Также журналист попросил рассказать о вдохновляющих случаях лечения от COVID-19.

- Мой самый пожилой пациент, которого мне удалось вылечить от коронавируса, был в возрасте 89 лет. Но в целом по стране были люди и старше. В Беларуси был пациент в возрасте 101 год, который вылечился и был выписан после коронавируса, - уточнил медик.

В мире

По данным на вечер 27 ноября, в мире заражено коронавирусом более 61,45 млн человек. Умерли более 1,44 млн, выздоровели более 42,52 млн.

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