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Общество

Палатки и другие «залы ожидания» для коронавирусных пациентов: как сейчас попадают к врачам в Минске

Мы посмотрели, как защищают тех, кто из-за соблюдения дистанции в очереди к врачу оказывается на улице
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
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Полосатый павильон - один из вариантов палаток для ожидания.

Полосатый павильон - один из вариантов палаток для ожидания.

Фото: Раиса ЮДИНА

В Заводском районе Минска у поликлиник - а точнее, рядом с входами для температурящих больных - появились «залы ожидания». Администрация района позаботилась, чтобы людям, которые и без того себя плохо чувствуют, не приходилось дрожать на ветру или мокнуть под дождем, дожидаясь в очереди теста на ковид или консультацию. На улицу, конечно же, никто никого не выгоняет. Случается, что очередь выходит за стены поликлиник, когда людей собирается много - они же сейчас хоть и в масках, но стараются держаться на приличной дистанции друг от друга.

Если помещение позволяет соблюдать дистанцию - и палаток не надо.

Если помещение позволяет соблюдать дистанцию - и палаток не надо.

Фото: Раиса ЮДИНА

Женщина, которую я встретила в пятницу днем в палатке возле 17-й поликлиники, одобряет такую инициативу:

- Это нужно! Потому что очень много людей. На прошлой неделе муж стоял на улице. Уже с этой недели был автобус для ожидания, потом его убрали и палатку поставили.

Палатка, в которой мы разговариваем, огромная и прочная. Сделана из брезента, внутри положили деревянный настил, поставили восемь скамеек, есть окошки, часть из которых предусмотрительно закрыта.

Брезентовая палатка - тоже вариант.

Брезентовая палатка - тоже вариант.

Фото: Раиса ЮДИНА

Белая драпировка на стенах напомнила мне о том, что лет 20 назад я гуляла на деревенской свадьбе в таком же брезентовом сооружении. Родственники говорили, что арендовали ее у бывшего военного. Для свадебного застолья места в такой палатке было достаточно. А для ковидных больных и подавно. Вот уже минут 10 как мы беседуем, а никто в палатку и не заглянул. В поликлинике в это время у инфекционных кабинетов , по словам моей собеседницы, человек 15.

Внутри палатки - деревянный пол и белые стены.

Внутри палатки - деревянный пол и белые стены.

Фото: Раиса ЮДИНА

Пациенты видят издалека, где им можно укрыться от дождя, если придется ждать своей очереди на улице.

Пациенты видят издалека, где им можно укрыться от дождя, если придется ждать своей очереди на улице.

Фото: Раиса ЮДИНА

- Муж сейчас там, в поликлинике, я только что оттуда, - рассказывает она. - Здесь мне его подождать – самое то. Стоять на улице холодно, а в поликлинике не хочется. Пришла, села и жду.

- Так вы всей семьей болеете?

- Ну да. Муж уже две недели, а я неделю. У меня температура 38 была, меня всю колбасит… Врач пришла ко мне, прошу мазок, а она: «Не положено». Я платно сдала кровь – положительный результат на ковид. Муж тоже сделал платно после того как две недели проболел – и у него. Вот и пошел сейчас к врачу, чтобы понять, что дальше делать.

В палатке возле 21-й поликлиники таких разговорчивых собеседников я не встретила. Да и палатка там совсем другая - легкий бело-синий павильон. В таких летом устраивают передвижные кафе. Внутри бывает много вкусного, у раздачи пива и шашлыков толпятся люди… Сейчас в павильоне из всей обстановки только три скамейки, обтянутых полиэтиленом.

Эта палатка хорошо справляется с ролью большого зонтика.

Эта палатка хорошо справляется с ролью большого зонтика.

Фото: Раиса ЮДИНА

Пациентов, которые пришли бы сюда прятаться от дождя и ветра, вместе со мной безуспешно ждет съемочная группа с телевидения. Легкий павильон трепещет и покачивается на ветру как парус. Желающих убедиться в прочности этого укрытия пока нет. Да и пациентов, судя по всему, немного. «И десяти человек нет», - бросает на ходу девушка под красным зонтом.

И замыкает сегодняшний топ-3 «залов ожидания» для ковидных пациентов автобус возле поликлиники в Шабанах. Правда, и он был пуст. А ведь меня убеждали, что пятница – один из самых горячих дней в отделениях, где принимают ковидных пациентов!

В роли временного "зала ожидания" в Шабанах - автобус.

В роли временного "зала ожидания" в Шабанах - автобус.

Фото: Раиса ЮДИНА

И он пока свободен.

И он пока свободен.

Фото: Раиса ЮДИНА

Кстати, в этот день, 27 ноября, по статистике Минздрава, был побит суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусом за все время распространения COVID-19 в Беларуси - 1 621 человек.

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