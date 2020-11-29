Ольга Сацюк, Ксения Ситник, Юра Демидович: кем стали белорусские участники детского «Евровидения»

Юра Демидович выступил на сцене "Евровидения" 11 лет назад - но его до сих пор помнят как Волшебного Кролика. Фото: Белтелерадиокомпания

Беларусь стабильно входит в топ-3 стран Европы, которые успешно участвуют в детском «Евровидении». Мы принимали участие в конкурсе 17 раз и дважды побеждали - в 2005 и 2007 годах. Есть чем гордиться! Многие наши юные участники уже выросли. Мы решили узнать, как они изменились, где сейчас и продолжают ли заниматься музыкой?

Ольга Сацюк, 2003 год

Первая участница детского «Евровидения» от Беларуси на дебютном конкурсе. Оля исполнила песню "Танцуй" на белорусском языке и заняла 4-е место. Сейчас Оле 27 лет, но ее по-прежнему сразу узнают. Правда, кроме детского «Евровидения» в ее багаже уже немало достижений. В 2016 году она закончила БГУКИ. Работала телеведущей на канале «Беларусь 3», где вела Национальный хит- парад «Сто песень для Беларусі». Вместе с тем продолжает петь (например, участвовала в «Славянском базаре - 2020», а также снимется в качестве фотомодели.

Ольга Сацюк. Фото: личный архив

Егор Волчек, 2004 год

12-летний Егор выступал в Норвегии с песней «Спявайце са мною» и занял 14-е место. Некоторое время вел популярную детскую программу «Сузор’е надзей». Участвовал в отборе на взрослое «Евровидение» - но в финал не попал. Зрители могут вспомнить его также по «Академии талантов» на ОНТ. Закончил БГУ (экономический факультет, международный менеджмент), но по специальности не стал работать. В итоге музыка победила - Егор является сейчас вокалистом кавер-группы Yellowstone Live Band, которая работает как в Беларуси, так и в России. В 2018 году женился, его избранницу зовут Анастасия. Сейчас парню 28 лет.

Егор Волчек. Фото: личный архив

Ксения Ситник, 2005 год

Триумфально победила в Бельгии с песней «Мы вместе». Без преувеличения, в 2005 году она была самой популярной девочкой в Беларуси. И, похоже, эта слава ее даже немного тяготила. После школы она уехала учиться в Прагу, окончила частный Англо-Американский университет по специальности «журналистика». Сейчас Ксении 25 лет, она превратилась в роскошную брюнетку с идеальными формами. Работает в fashion-сфере, но больше не как журналист, а как модель. Очень часто выкладывает в соцсети результаты своих фотосессий. Кроме того, она пишет стихи, много читает и нередко сопровождает свои фото отрывками произведений, которые ее впечатлили. Ксюша не замужем, и даже статус в сети у нее стоит «без пары».

Ксения Ситник. Фото: Белтелерадиокомпания и личный архив

Андрей Кунец, 2006 год

10-летний мальчик выступал в Румынии с песней "Новый день" и занял второе место.

Спустя несколько лет после «Евровидения» выпустил альбом «Новый день». И только в 2014 году вновь напомнил о себе, приняв участие в шоу «Академия талантов. Третий курс» на ОНТ. Андрей окончил Университет культуры и искусств и попал по распределению в Молодежный театр эстрады, где работает и сейчас. Его можно увидеть в детских мюзиклах. Андрею уже 24 года.

Андрей Кунец. Фото: личный архив

Алексей Жигалкович, 2007 год

Привез вторую победу на «Евровидении» из Нидерландов, где выступил с песней «С друзьями». Алексей окончил факультет экранных искусств Белорусской государственной академии искусств. Еще во время учебы начал снимать рекламу и клипы для артистов, с которыми общался еще в детстве, например, Оле Сацюк, Андрею Усанову, Кириллу Гуду. А в России - для проектов Игоря Матвиенко и рэперов. Вы могли также видеть работы Алексея для хоккейного клуба «Динамо-Минск», он работает с ними уже третий сезон - начиная от создания графики для арены и отчетов матчей до рекламных серий и имиджевых клипов. Алексей говорит, выходило по 20 роликов в месяц!

А вот петь Алексей Жигалкович закончил. Года два гастролировал после «Евровидения» и бросил. Говорит, приходилось исполнять то, что дают. А сейчас вроде и выбор песен есть - но уже не хочется, да и времени нет. В последний раз выходил на сцену, когда в Минске проходило «Евровидение-2010». Сейчас Алексею 24 года, он женат на однокласснице Дарье, с которой встречался до свадьбы шесть лет.

Алексей Жигалкович

Трио Дарья Надина, Алина Молош, Карина Жукович, 2008 год

Представляли Беларусь на Кипре с песней "Сердце Беларуси". Девочки заняли 6-е место. Дороги девочек почти сразу же разошлись. Даша Надина после окончания университета уехала в Великобританию. Карина Жукович вышла замуж, сменила фамилию на Шевцова и работает в российском журнале Vogue. А вот для Алины Молош музыка осталась главным делом жизни, ее движением и развитием. Девушка окончила Минский государственный колледж искусств. Так же училась в Москве в МГИК, пробовала себя в продюсировании, но музыка все равно победила. О личном - говорит, что она сейчас девушка свободная.

Алина Молош, Дарья Надина и Карина Жукович. Фото: личный архив

Юрий Демидович, 2009 год

В Киеве занял 9-е место с песней «Волшебный кролик». И это самая несправедливая оценка для наших участников конкурса, поскольку и песню, и самого Юру зрители прекрасно помнят до сих пор. Не верите? Произнесите заклинание из песни «этис-атис-аниматис» и посмотрите на реакцию окружающих. Песня Юре так надоела, что в 2010 году он заявил, что больше никогда не будет ее петь. Между тем Волшебный кролик давно уже вырос - ему 24 года. После школы уехал учиться в Москву, где продолжает заниматься музыкой, правда, теперь уже классической. Совсем недавно Юра выложил в соцсети видео, где он дирижирует оркестром. Кроме того, Юра занимается бальными танцами, катается на горных лыжах и играет в футбол.

Юра Демидович. Фото: личный архив

КТО ЕЩЕ ВЫСТУПАЛ И КАКИЕ МЕСТА ЗАНЯЛ?

Даниил Козлов (2010), «Музыки свет», 5-е место.

Лидия Заблоцкая (2011), «Ангелы добра», 3-е место.

Егор Жешко (2012), «А море-море…», 9-е место.

Илья Волков (2013), "Пой со мной", 3-е место.

Надежда Мисякова (2014), "Сокал", 7-е место

Руслан Асланов (2015), "Волшебство", 4-е место

Cаша Миненок (2016), "Музыка моих побед", 7-е место

Хелена Мерааи (2017), "Я самая", 5-е место

Даниэль Ястремский (2018), Time, 11-е место

Лиза Мисникова (2019), "Пепельный", 11-е место

В этом году Беларусь на конкурсе представит 12-летняя могилевчанка Арина Пехтерева с песней "Пришельцы" (Aliens). После размещения композиции на официальном канале детского "Евровидения" ролик просмотрели более 125 тысяч зрителей из разных стран. Особенность этого года - юные участники «Евровидения» останутся дома, конкурс пройдет онлайн. Но при этом запланированы прямые включения из студий стран-участниц. И еще одно важное изменение: теперь голосовать можно сразу за трех участников, в том числе и за представителя своей страны.

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