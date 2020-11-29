Протесты в Беларуси, последние новости на 29 ноября 2020: что происходит в стране в 16-е воскресенье после выборов

Cледим, что происходит в Беларуси 29 ноября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Воскресные марши, которые продолжаются четвертый месяц, сменили формат. Теперь протестующие не собираются в определенном месте в городе и не формируют одну большую колонну. А устраивают районные марши: в небольшие колонны собираются в каждом микрорайоне. Такой формат испробовали в прошлое воскресенье, 22 ноября. В тот день было 373 задержанных (по данным БелаПАН), а 345 человек забрали в изоляторы (по данным МВД).

Сегодняшний марш, 29 ноября, планируется в таком же формате. Организаторы называют его Маршем соседей. Мы будем следить за тем, что происходит в Минске и в других городах в это воскресенье

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