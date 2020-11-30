Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 ноября 2020 года: 8 новых смертей за сутки и что будет с пандемией через 2 года

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Ситуация в Беларуси:

По свежим данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 135 008 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 1 684 случая. Выздоровели и были выписаны из медучреждений 113 375 пациентов (+1 920 в сутки). За время с начала пандемии в республике умерли 1 151 человек (+8 за сутки). В ведомстве уточняют, что у умерших был не только подтвержденный коронавирус, но и ряд хронических заболеваний.

Ситуация в мире:

Коронавирус продолжает распространять по всему миру. По данным ресурса worldometers.info, число заболевших превышает отметку в 62,7 млн случаев. Выздоровели более 43,3 млн пациентов, умерли - свыше 1,4 млн человек.

На первом месте в мире по количеству подтвержденных случаев находятся США: за все время там выявлено более 13,6 млн заражений. На втором месте - Индия (свыше 8,4 млн). Третью строчку рейтинга занимает Бразилия (более 6,2 млн).

Вирусолог рассказал, что будет с коронавирусом через 2 года

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сделал прогноз о том, как изменится ситуация с коронавирусом в ближайшем будущем. По мнению вирусолога, через 2 года коронавирус никуда не денется. Но актуальность этой проблемы с каждым днем будет все ниже.

Мы все будем, по крайней мере, по одному разу вакцинированы, скорее всего, разными вакцинами. Это будет устойчивая стратегия, и замечательно, что она возможна. Вирус не будет решающим фактором повседневной жизни.

Эксперт отметил, что даже спустя два года возможны ограничения. Скорее всего, большинство людей уже не будут носить маски, но вирус станет неотъемлемой частью медицинской системы. А последним, что вернется к нормальной жизни, станут массовые мероприятия.

По словам вирусолога, такого, чтобы люди вышли на улицы, стали хлопать в ладоши и срывать с себя маски с криками «Ура, пандемия закончилась!», не будет. Просто актуальность проблемы постепенно будет снижаться.

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