Юрий Воскресенский: Боюсь, что освобождение Виктора Бабарико может быть сорвано

Политолог Юрий Воскресенский. Фото: Виталий ДУНАЕВ.

В последние дни проходило немало информационных сообщений, касающихся освобождения Виктора Бабарико. По одной из версий, документы об освобождении готовит Юрий Воскресенский, представитель оппозиции, благодаря которому на свободу вышло уже 6 заключенных, обвиняемых по политическим статьям.

Однако сам Юрий Воскресенский, с которым удалось связаться нашему корреспонденту, отверг это предположение.

- Я хотел бы сказать, что процесс освобождения политических заключенных требует деликатности и тишины. Я нахожусь в расстроенных чувствах в связи с тем, что в попытках перетягивания политического одеяла на себя некоторые лидеры оппозиции могут остановить, если уже не остановили, процесс изменения меры пресечения отдельным политзаключенным. В том числе и Виктору Бабарико. Политический хайп и желание попиариться на горяченьком, мне кажется, превзошли понимание того, что такие процессы происходят в тишине. Теперь, я боюсь.

- Может ли все это быть связано с приездом министра иностранных дел России Сергея Лаврова?

- Нет, уверен, что это никак не связано с приездом в Минск министра иностранных дел России –ходатайство на изменение меры пресечения для Бабарико В.Д. и Бабарико Э.В. на домашний арест и личное поручительство я подал более месяца назад.

- А вы встречались с кем-то из Бабарико в СИЗО КГБ?

- Да, кроме ходатайств, 18 ноября 2020 года с разрешения следственных органов я встречался с Эдуардом Бабарико. На встрече я проинформировал о своих действиях, направленных на изменение меры пресечения Эдуарду Бабарико, и просил его одобрения. На будущей неделе у меня должна была состояться встреча с Виктором Бабарико. Однако после, скажем так, вирусных заявлений отдельных лидеров белорусской оппозиции и шума, поднятого оппозиционными телеграм-каналами, боюсь эта встреча не состоится. Вообще, мне кажется, если изменение меры пресечения как Эдуарда Бабарико, так и его отца, Виктора Бабарико сорвется, то останется единственная возможность их освобождения, и освобождения других политзаключенных – это инициатива политической амнистии, с которой наш «Круглый стол демократических сил» намерен выступить на Всебелорусском народном собрании. Мы просим поддержать эту инициативу всех, кому не безразлична судьба политзаключенных.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Какой станет переговорная площадка власти и оппозиции в Беларуси

Юрий Воскресенский с бывшими координаторами штабов Бабарико и Цепкало презентовал «Круглый стол демократических сил» [Подробнее...]

Представитель штаба Бабарико Виталий Кривко - о круглом столе: Я принял приглашение, чтобы мог начаться хоть какой-то диалог

Освобожденный из СИЗО оппозиционер принял участие в презентации диалоговой площадки Юрия Воскресенского [Подробнее...]