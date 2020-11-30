Теплеет? Синоптики говорят, какой будет погода в начале декабря 2020 года

Морозы, возможно, ударят к Новому году Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Как изменится погода в Беларуси на этой неделе до 6 декабря, «КП» рассказали в Белгидромете.

- Зима к нам заглянула уже в последний день календарной осени: на большей части территории страны, за исключением южных районов Гомельской области, лежит снег с высотой покрова 1 - 8 сантиметров. А в некоторых районах Витебской и Гродненской областей высота сугробов достигает 11 - 16 сантиметров, - говорит замначальника службы метеорологических прогнозов Татьяна Четырко.

В начале календарной зимы погоду в стране будут определять малоактивные атмосферные фронты. В среду ночью в юго-восточных районах, а днем местами по восточной половине республики ожидается небольшой кратковременный снег. Не оставит нас и гололедица. Ночная температура прогнозируется в пределах -2…-8 градусов, при прояснениях подморозит до -10. А днем термометры покажут от ноля до -5 градусов, продолжает метеоролог.

В четверг, 3 декабря, небольшой кратковременный снег будет отмечаться во многих районах страны. Температура ночью -1…-7, при прояснениях - до -10. Днем - от -5 до +1 градуса.

А в конце недели - в пятницу и в выходные дни - погода будет меняться начиная с юго-западных районов страны. В республику поступит теплая воздушная масса с юга Европы. Снег будет сменяться дождем и мокрым снегом, температура начнет расти:

- В пятницу в отдельных районах ожидаются небольшие кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. А утром и днем, преимущественно по западной половине, - уже с дождем. На дорогах будет по-прежнему скользко. Ночная температура составит от -6 до +1 градуса, а дневные максимумы будут колебаться от -2 по северо-востоку до +5 по юго-западу. В выходные - местами мокрый снег и дожди, слабый туман, гололед. Температура ночью ожидается от -4 по востоку до +6 по западу. Днем - от -2 до +5, в юго-западных районах потеплеет до +9 градусов.