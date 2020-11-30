Денег нет. Потребительское кредитование упало больше чем на 50%

В начале будущего года ожидается смягчение условий кредитования для представителей крупного бизнеса. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Национальном банке проанализировали ситуацию с банковским кредитованием в третьем квартале и дали первые прогнозы о том, чего ждать в этой сфере в 2021 году. Для этого Нацбанк провел специальное анкетирование, участие в котором приняли 24 коммерческих банка Беларуси.

Основная тенденция изменений условий кредитования, которая однозначно оформилась в третьем квартале текущего года, формулируется одним словом - «ужесточение». Этот процесс отметили все участники анкетирования. Причина - у банков заканчиваются ресурсы.

- Изменение ситуации с ликвидностью в банках значительно повлияло на ужесточение условий кредитования всех категорий кредитополучателей, - прокомментировали в Нацбанке.

Речь идет и о физлицах, и о представителях малого и среднего бизнеса, и о крупных предприятиях.

Если направления кредитования для всех названных категорий в третьем квартале сократились, то вот ставки по новым кредитам, согласно данным Нацбанка, снизились, правда, совсем незначительно.

Средняя ставка, под которую физлица могли взять кредит в сентябре, составила 9,11%. Для сравнения, в июне этот показатель находился на отметке 9,67%. В пределах статистической погрешности - всего на 0,05% до 11,12% - снизилась ставка по кредитам для предприятий.

Кредитов на жилье в августе - октябре выдано на тысячу меньше

Общее количество кредитных договоров, которые банки заключили с гражданами в третьем квартале, - 319 984. Если сравнить со вторым кварталом, то просадка существенная - на 17 739 договоров, или на 5,3%. В Нацбанке предоставили и детализированную статистику: выяснилось, что количество договоров на потребительские нужды уменьшилось сразу на 51% (минус 16 733 договоров). Кредитование жилья тоже снизилось, но не так глобально: финансирование недвижимости уменьшилось на 1006 договоров, или на 9,5%.

Чего ожидать дальше?

Конкретных прогнозов по размерам кредитных ставок в Нацбанке делать не стали, но основные перспективы обозначили:

- В четвертом квартале 2020 года и первом квартале 2021 года (в меньшей степени) участники исследования прогнозируют повышение спроса для всех категорий кредитополучателей. При этом наиболее интенсивно повышение спроса на кредиты в белорусских рублях предполагается у представителей малого и среднего бизнеса.

И добавили: в начале будущего года ожидается смягчение условий кредитования для представителей крупного бизнеса, для представителей малого и среднего бизнеса изменений условий не ожидается. А вот для физических лиц они ужесточатся.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Проблемы с ликвидностью у банков сохраняются, значит, и ставки по кредитам останутся очень высокими»

- Мой прогноз следующий: в ближайшее время сохранятся проблемы с ликвидностью в банках, а значит, и очень высокие ставки по кредитам - примерно на сегодняшнем уровне, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

- Нацбанк продолжает зажимать рублевую ликвидность, опасаясь дополнительного спекулятивного давления на курс рубля, кроме этого, люди не доверяют правительству и Нацбанку, поэтому продолжают забирать деньги из банков. Что произойдет в первом квартале 2021-го, сильно зависит от политических решений, поэтому спрогнозировать что либо очень сложно. Важных факторов, определяющих процентные ставки, будет несколько: рефинансирование госдолга Россией, протестные настроения населения, действия правительства, в том числе в части директивного кредитования.

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