Как правильно в Беларуси оформить долговую расписку: советы юриста

Деньги и дружба - совместимы ли эти понятия? Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Деньги и дружба - совместимы ли эти понятия? Вот говорят же у нас: не имей сто рублей, а имей сто друзей. А вот на эту же тему французский вариант: одалживая деньги другу, теряешь и деньги и друга. Еще писатель Константин Паустовский обратил внимание на мудрую надпись на дверях одного из кавказских ресторанчиков: «Кредит портит отношения». Не поспоришь.

- Дело было около двух лет назад. Давняя подруга познакомила меня со своим приятелем, - рассказывает минчанин Николай.

- С ним как-то быстро нашли общий язык, стали общаться: хороший парень, бывший военный. Через пару месяцев знакомства он позвонил и неожиданно попросил у меня в долг деньги: у него форс-мажор, нужно 2 тысячи долларов, всего на три месяца. Сумма такая у меня была, я решил, почему бы и не помочь. В общем, согласился, но с условием - деньги дам под расписку. Приятель не возражал, мы быстро все оформили, и я одолжил требуемую сумму на три месяца. Ну а дальше… Через три месяца деньги он мне не вернул, но и не пропал: откликался на телефонные звонки, от встреч не уклонялся. Но всегда были веские причины, по которым он ну никак не может отдать деньги сейчас, но вот через неделю-две отдаст обязательно. Эти недели вылились в полгода, тогда я начал уже не просто просить, а требовать. Но и это не помогало: «подожди еще пару дней», «завтра сто процентов отдам все». Отговорки продолжались и обретали самые неожиданные объяснения. В общем, спустя два года я в очередной раз позвонил и поинтересовался, когда он отдаст долг. В ответ услышал что-то невнятное и предупредил: беру расписку и иду подавать заявление в суд. Экс-приятель, видимо, не поверил в серьезность моих слов. Но я именно так и поступил: оформил исковое заявление в суд, уплатил более 200 рублей госпошлины. Судебная машина заработала, должника вызвали в суд, назначили дату. Не дожидаясь ее, он вернул мне 1800 долларов, а после суда рассчитался полностью, кроме того, все судебные издержки суд постановил взыскать именно с него.

РАСПИСОЧКА - НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

Даже если деньги в долг вы берете у лучшего друга, то передачу денег надо оформлять под расписку. Причем будет гораздо этичнее, если это предложите именно вы. И даже если друг станет отказываться, мол, какие между нами счеты, я тебе доверяю, то вы должны настоять - это будет говорить о вас как о порядочном человеке. Можно даже упаковать это предложение в шутку. Одного знакомого, например, его друг убеждал принять расписку такими словами: «А если со мной что случится? Предъявишь расписку наследникам».

Если человек просит у вас в долг, но уклоняется от составления расписки, это должно насторожить. Хотя, по правде говоря, даже ее наличие не всегда гарантирует возврат денег.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЮРИСТ: «ДАЖЕ ЕСЛИ РАСПИСКА НА САЛФЕТКЕ - ЭТО ДОКУМЕНТ»

О том, как обезопасить себя, когда даешь в долг под расписку, «Комсомолка» поговорила с юристом Дмитрием Лабазинским.

- Основным документом, регулирующим данные правоотношения, является Гражданский кодекс, в нем договору займа между физическими лицами посвящены статьи 760-766. В договоре займа участвуют две стороны - Заемщик и Заимодавец. Договор этот в юридической среде называют реальным договором, что означает, что он считается заключенным с момента фактической передачи денежных средств Заемщику и на сумму передачи. Следует отметить, что предметом договора займа также быть не только деньги, но и вещи. Но это отдельная история.

- Одалживать можно и в рублях, и в валюте?

- Да, именно так. Если в долг передается иностранная валюта, то в этом случае дополнительно необходимо руководствоваться также валютным законодательством: Законом «О валютном регулировании и валютном контроле, «Правилами проведения валютных операций».

- Договор - это обязательно письменный документ?

- Когда речь идет о сумме займа более 10 базовых величин (сегодня это 270 рублей), то в соответствии с п.1 ст.761 Кодекса необходимо заключать договор в письменном виде. Нарушение этого правила влечет невозможность для сторон в случае спора ссылаться на свидетельские показания, при этом можно представлять другие доказательства.

- Передача-получение денег по договору займа оформляется так называемой распиской, как верно ее оформить?

- Да, этот документ буквально пишет Заемщик, указывая в нем необходимые сведения в подтверждение получения денег. Каких-либо жестких требований к оформлению этого документа законом не предусмотрено. Известны случаи, когда такие документы на достаточно большие суммы оформлялись на клочке бумаги и даже салфетки. В случае возникновения спора в суде расписка по общему правилу не является письменной формой договора займа, но при этом подтверждает условия договора займа, которые нашли в ней письменное отражение.

- Какие реквизиты надо обязательно прописать в расписке?

- При получении расписки рекомендую Заимодавцу (а он здесь менее защищенная сторона) четко проверять наличие в ней следующей информации. Во-первых, место и дата составления, сумма (цифрами и прописью). Во-вторых, разумеется, ФИО, место жительства и паспортные данные сторон. В дополнение не поленитесь попросить копию паспорта Заемщика. В-третьих, срок возврата займа (если срок не указан - 30 дней с момента предъявления Заимодавцем соответствующего требования), проценты и порядок их уплаты (если стороны о них договорились).

- А свидетели нужны?

- Если есть возможность привлечь одного-двух свидетелей и заручиться их подписями в расписке - лучше это сделать. Это не даст Заемщику возможность оспорить договор займа по безденежности, то есть доказать, что деньги в действительности он не получал от Заимодавца или получал в меньшем количестве, чем указано в договоре (расписке), либо иным способом затянуть процесс возврата долга.

- Нотариальное заверение необходимо?

- Для оформления расписки не обязательно обращаться за помощью к нотариусу. Но я бы рекомендовал все же это делать, особенно в тех случаях, когда сумма займа достаточно велика. В будущем, если требование о взыскании долга основано на нотариально удостоверенной сделке, то взыскание происходит в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов. В остальных случаях придется обращаться в суд путем предъявления иска, а это намного дольше и дороже.

Также необходимо помнить о том, что срок исковой давности (срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено) по договору займа составляет 3 года. Но самое главное, с учетом экономической ситуации Заимодавец должен отдавать себе отчет в том, что, давая деньги взаймы, он сильно рискует. Поэтому даже при малейшем сомнении в платежеспособности заемщика лучше этого не делать. А если уж решили помочь человеку, то, по крайней мере, потребовать от Заемщика обеспечения исполнения обязательства по возврату займа. Например, автомобиль/иное равноценное по стоимости имущество в залог.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»

- Вся проблема в том, что многие наши граждане не умеют говорить «нет», - считает бизнес-тренер Любовь Косолапова. - Это наследие советского воспитания, когда главным считалась готовность к взаимопомощи. Умение говорить «нет» - относительно новый для нас навык, им в полной мере не владеют даже бизнесмены. У меня в практике был случай, когда один предприниматель убедил другого участвовать в совершенно ненужном ему проекте на невыгодных условиях. Убедил, спекулируя на самооценке: «Дружище, только ты мне можешь помочь, больше надеяться не на кого»... Если проанализировать невозвращенные «дружеские» долги, то окажется, что бедолаги-кредиторы давали деньги не старым проверенным друзьям, а просто коллегам, соседям, шапочным знакомым. Раскрутить человека на деньги - это тонкое искусство, которым в совершенстве владеют эти обаятельные прохвосты. Они завязывают знакомства в курилке или столовке, выбирают людей не просто обеспеченных, а мягкосердечных, комплексующих, переживающих, что их сочтут жмотами и перестанут звать в компанию на кофе или перекур. Выдумывают причины пожалостливее: на операцию ребенку, например. Поэтому не стесняйтесь перепроверять.

Брать ли с друзей проценты? Тут единого рецепта нет. Вот что, например, советует бизнес-тренер и психолог Илья Богин: «Если друг попал в беду и вы хотите ему помочь, то просто дайте ему деньги и скажите: «Отдашь, когда сможешь». И больше ему об этих деньгах не напоминайте. Заработает - отдаст и будет благодарен, если у него есть совесть».

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