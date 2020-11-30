После первого этапа Кубка мира по биатлону Алимбекова вошла топ-4 общего зачета

После двух гонок Динара Алимбекова занимает 4-е место в общем зачете. Фото: biathlon.by

Буднично, без зрителей, в финском Контиолахти стартовал Кубок мира. Но для Динары Алимбековой минувший уикенд стал праздничным. Нет, до призовой тройки она не дотянула, зато сумела финишировать как никогда высоко для себя самой.

Олимпийская чемпионка в эстафете никогда даже не попадала в десятку. А тут финишировала 6-й в спринте и 8-й - в индивидуальной гонке.

- Я очень довольна своим результатом, - сказала после индивидуальной гонки Динара biathlon.by. - Наверное, все эмоции оставила вчера после своего лучшего результата на Кубке мира. Не думала, что получится сотворить что-то подобное, но просто выходила и делала свою работу. Очень довольна и хочу сказать огромное спасибо тем, кто поддерживает, потому что в прошлом году у меня был не очень хороший сезон, и я благодарна тем болельщикам, которые остались со мной и верят в меня.

Спринт выиграла шведка Ханна Эберг, отстрелявшая чисто, а Динара с одним промахом отстала на 52 секунды. Отметим, что Алимбекова показала 4-ю скорость, уступив Эберг лишь 13 секунд. Много времени она потеряла на стрельбе - лишь 75-й результат (+18 сек. от лидера).

В индивидуальной гонке на 15 км Алимбекова с двумя штрафными минутами уступила победительнице Доротее Вирер (0) 1 мин 50 сек. А на лыжне она была 7-й.

В итоге после двух гонок Алимбекова занимает 4-е место в общем зачете. Из других биатлонисток отметим лишь Ирину Кривко, занявшую 15-е и 23-е места.

Мужчины традиционно выступили хуже. В спринте был лучшим Сергей Бочарников (29-й, 2 промаха), проигравший Йоханнесу Бе более двух минут. А в индивидуальной гонке выше других поднялся Антон Смольский (19-й, 3 промаха), уступивший норвежцу Легрейду 3 минуты и 4 секунды.