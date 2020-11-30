7-часовой рабочий день и место в яслях: при каких условиях декретный отпуск в Беларуси сократят до 2 лет

Вопрос сокращения декрета в Беларуси будут обсуждать в 2021-м Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Посещая в конце ноября «Гомсельмаш», Александр Лукашенко сделал несколько заявлений, касающихся демографической ситуации в Беларуси. Одно из них - «возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире».

Насколько выгодно для экономики сокращение декретного отпуска?

Тема демографии и продолжительности декретного отпуска последние несколько лет периодически поднималась чиновниками разного уровня. Так, в 2016-м занимавший в то время пост помощника президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый опубликовал в «Белорусском экономическом журнале» статью, где высказался за сокращение декрета с трех до двух лет.

По мнению Рудого, длительный отпуск по уходу за ребенком имеет ряд минусов: оказывает отрицательное влияние на количество рабочей силы, валовой внутренний продукт и создает «дополнительные стимулы к дискриминации на рынке труда». Ссылаясь на мировой опыт, автор также указал и на медицинские аспекты: отпуск по уходу за ребенком до одного года необходим для успешного развития ребенка и обеспечивает здоровье матери, а отпуск свыше двух лет не имеет определенных преимуществ для здоровья и развития.

- Дополнительный год является скорее результатом недостатка дошкольной инфраструктуры, привычки, иных причин, напрямую не связанных с уходом за ребенком, - констатировал Рудый. По его подсчетам, сокращение декретного отпуска на год может обеспечить рост экономики на 2,3%.

Статью тогда белорусы обсуждали с жаром, а сам Рудый в интервью «Комсомолке» пояснил:

- Ни к каким решениям или обсуждениям на уровне государства она не относится, о сокращении декрета речи не идет. Это исключительно научная статья, цель которой - подсчитать, сколько стоит для экономики сокращение декрета и повышение пенсионного возраста. Лично я в этой ситуации скорее на стороне женщин.

В 2018 году министр труда и соцзащиты Ирина Костевич высказала свое мнение:

- Когда женщина сидит три года в декрете, она выпадает из обоймы, отстает от профессионального паровоза.

Но тогда же в Минтруда добавили: несмотря на то, что во многих странах декретный отпуск значительно короче, чем у нас, в Беларуси его сокращать не планируется.

В этом году «декретный» вопрос снова оказался на повестке дня.

«Принципиально важно, чтобы было куда повести ребенка»

«Эта тема - потенциально возможное сокращение длительности декретного отпуска - конечно, чувствительна и актуальна и в контексте демографической ситуации, и в аспектах социального самочувствия», - сказала в беседе с «Комсомолкой» депутат Палаты представителей Национального собрания, заместитель председателя Белорусского союза женщин Лилия Ананич.

- Тем более что Беларусь в вопросах поддержки материнства достигла значимых успехов и занимает 25-ю строку в международном рейтинге благоприятного материнства и детства. Я, как депутат Палат представителей, активно работаю со своими избирателями, изучаю их мнения. Но важно не только, два или три года женщина может находиться в отпуске по уходу за ребенком. Важно учесть абсолютно все аспекты: что у нас в части обеспеченности детскими садами, ясельными группами, насколько достаточна материально-техническая база, укомплектованность кадрами учреждений дошкольного воспитания. Это очень важно, поэтому эти аспекты будут обсуждаться на площадках Белорусского союза женщин, мы планируем рассмотреть актуальную проблематику на круглом столе.

- То есть сиюминутно этот вопрос не решить?

- Нет, тем более что и цели такой не стоит. Есть задачи по выявлению тех вопросов, которые актуальны для общества. Этот - один из них. В моем окружении есть такие примеры, когда мамы в последний год декрета буквально не знали, куда себя деть, особенно если рядом бабушка и дедушка, готовые присмотреть за внуками.

Есть и тонкий психологический аспект: многие родители, что называется, жалеют своих детей, стараются как можно позже отдать в детский сад. По моему опыту, одинаково жалко ребенка в любом возрасте: дочь я отдала в садик в полтора года, а сына - в три. Конечно, как мать, переживаешь всегда, но хочу сказать, что, по моим наблюдениям, в полтора года ребенок гораздо быстрее и проще адаптируется к новым для себя условиям. Ну и мама не теряет столько, сколько она теряет, будучи в декрете на протяжении трех лет: я говорю и про опыт работы, и про карьерные перспективы женщины.

Но, конечно, принципиально важно, чтобы было куда повести ребенка, чтобы группы в дошкольных учреждениях не были переполнены, чтобы женщина могла морально и психологически настроиться на новый этап своей жизни. В конечном счете уверена: то, что такие вопросы выносятся на обсуждение, - это возможность выкристаллизовывать самое лучшее, оптимальное, сбалансированное, в том числе и экономически, решение, которое пойдет во благо обществу.

ОФИЦИАЛЬНО

Вопрос сокращения декрета в Беларуси будут обсуждать в 2021-м

- В нашем государстве, наверное, самая значимая и высокая льгота и гарантия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в сравнении с другими странами, - сказала в эфире телеканала ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Она подчеркнула, что белорусский декретный отпуск - это «не просто три года, а три оплачиваемых года». Однозначно на вопрос, будет ли правильным сократить эту социальную гарантию, она не ответила, но привела статистические данные по стране.

- Мы проанализировали, как сегодня пользуются этой гарантией наши мамы. Так, 68 000 детей в возрасте с 1 до 3 лет регулярно на постоянной основе посещают детский садик. Мам, которые вышли на полную занятость, - чуть больше 6 тысяч. Значит, в данной ситуации государство дважды льготирует, поддерживает маму.

Министр считает, «если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу». Тем более что для работающих мам маленьких детей могут быть регламентированы льготные условия.

- Еще предложили такую альтернативу: либо один день в неделю (нерабочий. - Ред.), либо взамен этого, норма тоже действует, семья сама выбирает - сокращенный 7-часовой рабочий день. Будем вносить в следующем году, смотреть, обсуждать с депутатами по внесению в Трудовой кодекс, - отметила Костевич.

А КАК У НИХ?

Сколько длится оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в других странах?

В Украине - 3 года.

В России сам отпуск по уходу за ребенком может длиться три года, но пособие выплачивают лишь в течение 1,5 года.

В Канаде - 1,5 года.

В Литве - 2 года.

В Польше - 1 год, но можно взять еще три года неоплачиваемого отпуска.

В Великобритании - 1 год.

В Норвегии - 1 год, причем три месяца декретного отпуска из этого года должен взять отец ребенка.

В Швеции - 1 год и 4 месяца.

В Азербайджане и Казахстане - 4,5 месяца.

В США на госуровне нет ни отпуска по уходу за ребенком, ни детских пособий. Официальный закон о декретном отпуске есть только в четырех штатах: он длится от 4 до 6 недель. Но есть право взять до 12 недель отпуска по медицинским показаниям, и именно его чаще всего используют в пользу декрета.

КСТАТИ

Семейный капитал в $10 000 сделают правилом

Напомним, программа была запущена в 2015 году на пять лет и в 2020-м продлена еще на пять, до 2024 года.

- Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги - по 10 тысяч на каждого ребеночка после рождения двоих детей ($10 000 выплачивали в течение первых пяти лет действия программы, сейчас выплаты отвязаны от доллара и равны 22,5 тыс. рублей. - Ред.). Потому что это главное. Не будет детей - не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции…. Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 тыс. потеряла, где идет падение населения. Жить некому будет через полвека, - сказал Лукашенко и добавил, что «сделаем так, как лучше для людей и для государства».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сократить декретный отпуск на год? Cначала поднимите мою зарплату до уровня пособия!».

Выясняем, можно ли сделать так, чтобы от сокращения декретного отпуска и экономика улучшилась, и молодые мамы не пострадали (подробности).

«Что не так? Ведь поддержка стала лучше!»: Беларусь установила антирекорд рождаемости с 1945 года.

Пять лет назад в Беларуси был беби-бум, а в 2019-м родилось всего 88 тысяч малышей, несмотря на увеличение господдержки (подробности).