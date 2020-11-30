Виктора Бабарико могут выпустить, если он согласится уехать за границу? Латушко, Некляев и Воскресенский высказали версии

Возможно, Бабарико намерены выпустить под домашний арест Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В последние дни пошли разговоры о возможном освобождении из-под стражи экс-главы Белгазпромбанка, бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико. Напомним, вместе с сыном он находится в СИЗО КГБ уже больше пяти месяцев, и недавно ему предъявили обвинение.

Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко высказал предположение, что во время встречи Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым шла речь об освобождении Бабарико:

- Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича.

Свое мнение об освобождении экс-банкира, исходя из собственного опыта, высказал бывший кандидат в президенты Владимир Некляев. Его тоже держали под стражей в «американке», а затем отпустили под домашний арест. Так же могут поступить и с Бабарико, считает Некляев, рассказывая о событиях 2011 года в своем Фейсбуке.

Политик отмечает, что недавно у Бабарико внезапно, после нескольких месяцев следствия, провели очередной обыск, но ничего не изъяли, кроме разрешенного охотничьего ружья:

- Перед тем как перевести меня из тюрьмы под домашний арест, в моем доме было то же самое. И то, что называлось обыском, было на самом деле осмотром места, куда переводится из тюрьмы арестант. Смотрели, какие есть возможности для побегов, где разместить охрану. И, разумеется, арестанту нельзя оставить оружие. Поэтому и забрали ружье, которое никого не интересовало при прежнем обыске.

Некляев прокомментировал и версию о том, что Бабарико вынуждают согласиться выехать из Беларуси в обмен на освобождение. По словам Некляева, его самого в КГБ тоже принуждали эмигрировать, но он не согласился, а в итоге все равно его освободили. Как он считает - под давлением Евросоюза и США:

- Думаю, с Бабарико идет подобный торг. Полагаю, он не соглашается покинуть Беларусь. Поэтому перевод под домашний арест затягивается. Но это решение уже принято.

В свою очередь, политолог Юрий Воскресенский, которого ранее освободили из СИЗО КГБ, высказал «КП» свои опасения насчет того, что Бабарико скоро могут отпустить из тюрьмы:

- Я хотел бы сказать, что процесс освобождения политических заключенных требует деликатности и тишины. Я нахожусь в расстроенных чувствах в связи с тем, что в попытках перетягивания политического одеяла на себя некоторые лидеры оппозиции могут остановить, если уже не остановили, процесс изменения меры пресечения отдельным политзаключенным. В том числе и Виктору Бабарико. Политический хайп и желание попиариться на горяченьком, мне кажется, превзошли понимание того, что такие процессы происходят в тишине.

- 30 ноября с утра защитники совместно с Виктором Бабарико знакомились с материалами дела. Это происходило в Минске. Виктор Дмитриевич все так же, как и до выходных, содержится под стражей. Позиция последовательна и принципиальна. Никаких предложений про освобождение не звучало, - написал в своем ТГ-канале адвокат Дмитрий Лаевский.