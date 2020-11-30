Вырастут пенсии, подорожает проезд: что изменится в Беларуси с 1 декабря

С 1 декабря зимняя резина станет обязательной Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вырастут пенсии

Глава Минтруда Ирина Костевич в интервью ОНТ рассказала о том, что с 1 декабря пенсии повысят почти 2,5 миллиона пенсионерам-– вступает в силу указ президента №409. В среднем трудовые пенсии подрастут на 5,4% - с 458,25 рубля в ноябре до 483 рублей. Подчеркнем, что речь идет именно о средней пенсии: у каждого пенсионера размер увеличения пенсий будет свой, он будет зависеть от стажа и зарплаты до выхода на пенсию.

В регионах подорожает проезд

Совершенно точно подорожает проезд в общественном транспорте в Гомельской и Гродненской областях. Стоимость талончика вырастет с 60 до 70 копеек, проезд в скоростных автобусах - до 80 копеек. Отметим, что решение облисполкомов этих областей уже принято - проезд подорожал с 29 ноября. Более чем вероятно, что уже в первых числах декабря талончики и проездные подорожает по всей Беларуси - как показывает опыт, после повышения стоимости проезда в общественном транспорте в одном регионе подобное решение принимали и в остальных областях.

За езду без зимней резины начнут штрафовать

С 1 декабря водители могут получить предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (сегодня это 13,5 рубля) за езду на автомобиле с летними шинами. Если на летней резине водителя остановят повторно, то сумма штрафа составит от 2 до 5 базовых величин (от 54 до 135 рублей).

Подорожают некоторые сигареты

Производители и поставщики на белорусский рынок сигарет имеют право каждый месяц пересматривать стоимость табачных изделий. Правом этим они пользуются с завидным постоянством, декабрь исключением не будет - цены на отдельные марки поднимутся на 5-10 копеек.

На праздники назначат дополнительные поезда

БЖД назначила более 70 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам на новогодние и рождественские праздники. Курсировать они будут в период с 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. Кроме этого железнодорожники увеличила периодичность поездов в межрегиональном и региональном сообщении.

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