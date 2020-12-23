Если вы на больничном, то уволят вас или нет зависит от основания расторжения трудовых отношений, то есть от статьи.По общему правилу болеющего работника по инициативе нанимателя уволить нельзя. Если вас должны были сократить, уволить за прогул или за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей (когда есть непогашенное дисциплинарное взыскание), за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения или за распитие спиртных напитков и др., а вы оказались на больничном, то уволить вас уже не получится (ст. 42, ч. 2 ст. 43 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - ТК).Но это не значит, что сокращение отменяется или прогул будет прощен. Просто дата увольнения сместится, и вас уволят по тем же основаниям, но позже - когда выйдете на работу. Но если предприятие ликвидируется, то увольнения не избежать даже при открытом листке нетрудоспособности.С работником, который болеет более четырех месяцев подряд (причем непрерывно), наниматель имеет право расстаться. Но при условии, что законодательством не установлен более длительный срок сохранения работы при определенном заболевании. Если сотрудник, пробыв на больничном более четырех месяцев подряд, приступил к работе, его увольнение будет уже недопустимо.Увольнению по собственному желанию больничный не помехаСовсем другая ситуация, если у вас заканчивается контракт (п. 2 ч. 2 ст. 35 ТК). Прекращение контракта, впрочем, как и любого срочного трудового договора, в связи с его окончанием не является увольнением по инициативе нанимателя. Поэтому, несмотря на больничный, наниматель может спокойно с вами расстаться. В этом случае день увольнения - это последний день срока действия контракта. Он указывается в приказе и в трудовой книжке. При этом о непродлении контракта вы должны были быть предупреждены не меньше чем за месяц. Аналогично - если инициатива о непродлении контракта исходила от самого работника.На больничном могут уволить по соглашению сторон, по желанию работника, по требованию работника, в порядке перевода к другому нанимателю. Поэтому, если заявление о расторжении контракта в определенную дату по соглашению сторон (п. 1 ч. 2 ст. 35, ст. 37 ТК) подписано руководителем, то можете не волноваться: ваша болезнь и отсутствие на работе увольнению в оговоренную дату не помешает. То же самое в случае увольнения по собственному желанию (ст. 40 ТК). Здесь главное, чтобы вы свое руководство предупредили об увольнении не меньше чем за месяц. Для этого достаточно написать заявление.Если, находясь на испытательном сроке, работник заболел, то испытательный срок продлится на период болезни, ведь период временной нетрудоспособности в срок такой проверки нового сотрудника не засчитывается. Но если вы получили предупреждение об увольнении как непрошедший предварительное испытание, а потом заболели, то увольнению это не помешает.Еще одна ситуация. Вас за месяц предупредили об установлении неполной ставки или изменении графика работы, или об изменении каких-то других существенных условий труда. Если вы с этим не соглашаетесь, то следует увольнение. И больничный здесь помехой не будет. Дата увольнения - накануне дня вступления в силу новых условий труда.По правилам в день увольнения с вами должны произвести окончательный расчет и выдать трудовую книжку. Но вы же в день увольнения не работали, так как болели. Поэтому вам будет направлено заказное письмо о необходимости забрать трудовую книжку. А деньги должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления требований о расчете. Хотя перевести деньги на карточку можно и в отсутствие работника.Больничный оплатят и после увольненияНесмотря на то, что вы заболели до увольнения, а выздоровели после, смело несите больничный в бухгалтерию по прежнему месту работы. Хотя вы уже и не сотрудник этой компании, больничный обязаны принять и оплатить. Да и на размер пособия увольнение не повлияет.Более того, пособие по нетрудоспособности можно получить, даже если заболеете в течение 30 календарных дней после увольнения. Но для этого уволиться надо именно с основной работы и по уважительной причине, а нетрудоспособность должна длиться более 30 календарных дней. В этом случае надо обратиться в комиссию по назначению пособий областных (Минского городского) управлений Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (ч. 1 п. 8 Положения \\"О порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам\\").Заболел в отпуске - больничный могут не оплатитьЕсли вы заболели в трудовом отпуске, то больничный оплатят за все дни нетрудоспособности. А полноценно отдохнуть вы сможете, когда выздоровеете. В этой ситуации отпуск можно продлить на соответствующее число дней болезни. Но если хотите, неиспользованную часть можно перенести на другой срок текущего рабочего года. Но даты переноса придется согласовать с начальством (статья 171 ТК).Болеть в отпуске без сохранения заработной платы невыгодно. Отпуск не продлят, да и дни больничного, что попадут на отпуск, не оплатят. Хотя листок нетрудоспособности выдадут. И если отпуск за свой счет закончится раньше, чем больничный, оплатят лишь тот период, который будет после окончания отпуска.Если заболел ребенок или другой член семьи, то трудовой отпуск тому, кто осуществляет уход, не продлят и больничный не оплатят.НА ЗАМЕТКУКак рассчитывается больничныйПо общему правилу первые 12 календарных дней болезни (включая субботы и воскресенья) оплачиваются в размере 80% среднедневного заработка, потом - уже 100%. А больничный по уходу за ребенком оплачивается с первого дня в 100%-м в размере.За основу для расчета среднего берут зарплату за 6 месяцев, предшествующих болезни. Сюда входит не только ваш оклад, но и надбавки, доплаты, премии и иные выплаты. В расчете больничного очень много нюансов, в этом поможет разобраться ваша бухгалтерия.