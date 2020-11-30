Белорусский инфекционист о коронавирусе: Антитела более трех месяцев сохраняются лишь трети переболевших - это крайне мало

Скриншот передачи (ОНТ)

По прогнозам экспертов, сейчас Беларусь подходит к пику второй волны пандемии. Стоит ли нам готовиться к третьей волне? Способен ли коронавирус мутировать? Оправданно ли введение в стране масочного режима? На эти и многие другие вопросы в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил кандидат медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич. Приводим некоторые цитаты.

О пике заболеваемости и смертности от СOVID-19

Юрий Горбич считает, что тот процент смертности от коронавируса, который изначально предполагался, оправдывается:

- Если мы будем говорить про первую волну, то однозначно да. Если говорить про вторую волну, то самым честным ответом будет «не знаю».

По словам доктора, сейчас мы приближаемся к высшей точке (по заболеваемости. - Ред.), и она выше, чем весной.

- Это нужно принять, признать, об этом нужно думать и принимать во внимание, когда мы собираемся пойти в ресторан, когда собираемся пойти в кино, когда собираемся сходить в какое-нибудь увеселительное заведение. Мы должны четко понимать, что количество заболевших людей сейчас больше, чем весной. Мы устали, устали бояться.

О введении масочного режима

Юрий Горбич убежден, что введение масочного режима абсолютно оправданно, но оценить это можно будет только спустя месяц:

- Потому что любые популяционные глобальные изменения смотрятся по спаду заболеваемости. Здесь есть один маленький нюанс: как минимум инкубационный период, то есть время от момента заражения до появления первых клинических симптомов - в среднем это 5 - 7 дней, а так, это две недели. В любом случае эффект от любого нашего действия будет отсрочен на какое-то время.

О мутации коронавируса

По мнению медика, сейчас ковид такой же, как и в первую волну, но он уходит в новые для себя популяции:

- Если мы вспомним первую волну, это преимущественно были возрастные люди, люди с большим количеством факторов риска. Молодые люди тоже встречались, но они составляли безусловное меньшинство. Сейчас популяция людей, заболевших и попадающих в поле зрения медиков, молодеет. Вирус находит для себя новую популяцию, соответственно, говорить о том, что у него снижается вирулентность, то есть свойство вызывать заболевание, если говорить более простым языком, нельзя.

Юрий Горбич считает, что коронавирус находит новые ниши.

- Это может быть связано с тем, что у него становится более высокая патогенность, появляется новая мутация. Касательно хронических заболеваний, весной говорили, что много проблем будет в первую очередь у астматиков, потому что у них ослабленные легкие.

О коллективном иммунитете

- Изначально был разговор о том, что коллективный иммунитет обязательно будет, переболеют все, и нас это спасет. Возможно, надо всем дать переболеть. Это признает даже ВОЗ, что коллективного иммунитета как такового не будет. Все дело в том, что антитела более трех месяцев сохраняются лишь у 30 - 36% переболевших - это крайне мало. Это всего лишь треть от переболевших.

О вакцинации

- Сегодня в мире есть три готовые вакцины, эффективность некоторых производители оценивают свыше 90%. Работают ли они, и если да, то как?

- Самый честный ответ - «не знаю». Фактически все вакцины находятся сейчас на разных стадиях клинических испытаний, на третьей в частности. Да, они работают. Разговор, который связан с процентами их эффективности, свыше 90%, - это говорит о том, что у этой категории пациентов образуются антитела. То есть, грубо говоря, их иммунитет на это срабатывает.

По словам инфекциониста, 90% - это очень хороший показатель. Но вопрос в другом: как долго он сохраняется, какой уровень из этих антител является защитным, является ли он защитным в том же объеме, в котором возникает после заболеваний?

- Опять же, только 30 - 36% всего лишь остается с антителами через три месяца после перенесенного заболевания, а что будет с вакциной? А если будет то же самое, то мы будем говорить о том, что каждые три месяца нам нужна ревакцинация? А это практически нереально.

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