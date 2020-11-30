В Минске 30 ноября прошел традиционный «Марш пенсионеров»: десятки силовиков блокировали их на проспекте Независимости

30 ноября прошел «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске в понедельник, 30 ноября, проходит уже традиционный «марш пенсионеров». Силовики и ГАИ заблокировали движение на проспекте Независимости и не дали колонне пройти. Об этом сообщает телеграм-канал tut.by.
Силовики и ГАИ заблокировали движение на проспекте Независимости.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пенсионеры традиционно собрались в 14.00 на площади Независимости и начали движение по проспекту.
Силовики перегородили им дорогу. Пенсионеры не расстерялись и повернули в сторону улицы Володарского. Ее успели перекрыть ГАИ.
Пенсионеры обошли силовиков, прошли через сквер Адама Мицкевича и пошли в сторону метро Фрунзенская.
Силовики не давали пройти пенсионерам.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
У некоторых из них были в руках плакаты.
Чуть позже там появились и силовики.
Традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Силовики не дали пенсионерам пройти по проспекту Независимости.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Колонна пенсионеров дошла до кинотеатра «Беларусь» и двинулась в сторону Немиги.
Небольшая часть пенсионеров все же смогли пройти по проспекту Независимости. Они дошли до ГУМа. А там им заблокировали дорогу силовики.
Люди повернули в сторону улицы Володарского, но их и там заблокировали силовики.
У некоторых в руках были плакаты.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 30 ноября прошел традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 30 ноября прошел традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 30 ноября прошел традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 30 ноября прошел традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 30 ноября прошел традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 30 ноября прошел традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 30 ноября прошел традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 30 ноября прошел традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 30 ноября прошел традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске 30 ноября прошел традиционный «марш пенсионеров».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
По информации читателей портала tut.by пенсионеров на улице Володарского грузят в автобусы. Их, предположительно, повезут в РУВД.
Лишь небольшая часть пенсионеров смогла дойти до площади Якуба Коласа.