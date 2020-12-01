Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 декабря 2020 года: более 1600 случаев за сутки и доктор Комаровский, который поверил в маски

Во всем мире выявлено более 63,1 млн случаев коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация в Беларуси

По последним данным Минздрава, опубликованных 30 ноября, в Беларуси выявлено 136 647 случаев COVID-2019 (+1 639 за сутки). Выздоровели 114 341 пациент (+966 за сутки). За все время в стране умерли 1 158 человек (+7 за сутки). В ведомстве отмечают, что у умерших был не только коронавирус, но и ряд хронических заболеваний.

Ситуация в мире

По данным ресурса worldometers.info, во всем мире выявлено более 63,1 млн случаев коронавируса. Из этого числа выздоровели более 43,5 млн случаев COVID-19. Умерли – свыше 1,4 млн пациентов.

На первом месте рейтинга стран с максимальным количеством подтвержденных случаев находится США: более 13,7 млн. На втором – Индия (более 9,4 млн). На третьем – Бразилия (6,3 млн).

Доктор Комаровский: носить маски нужно всем, а не только больным людям

Ранее известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявлял, что здоровым людям не обязательно носить защитные маски. Однако в последнее время рекомендации доктора говорят об обратном. По словам Комаровского, он пересмотрел свое мнение, так как за время пандемии выяснилось, что человек с COVID-19 может заражать других людей до появления у него первых симптомов.

- То есть вирус наиболее активно размножается три дня - два дня до симптомов и еще день с появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется - себе и всем остальным - абсолютно здоровым, может активно распространять вирус, - пояснил свою позицию доктор.

Также Евгений Комаровский обратил внимание на то, что если поддержание социальной дистанции между людьми невозможно, то маски должны носить все. Это тоже связано с тем, что потенциально каждый человек может быть заразным.

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