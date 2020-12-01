«Раньше такого никогда не было». В крупном хозяйстве Гомельской области рассказали о падении и задержке зарплат

С хозяйством стали позже рассчитываться потребители Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В гомельских телеграм-каналах появилось анонимное письмо, автор которого утверждает, что в одном из передовых хозяйств региона урезают и не вовремя выплачивают зарплату. Речь идет об агрокомбинате «Холмеч», который всегда считался успешным хозяйством.

- Раньше здесь люди нормально и вовремя получали зарплату, а в последнее время ее урезали практически в два раза: если рабочий должен был получить 1000 рублей, в итоге получил 500. Работаем без выходных, с переработкой, зарплата должна быть в пятнадцатых числах месяца, и ее постоянно затягивают. В этом месяце людей не рассчитали до 30 ноября - не можем заплатить за коммунальные услуги до 25 числа, как положено. Некоторые приходят в магазин и просят, чтобы им записали в долг. Такого не было здесь никогда.

«КП» спросила в администрации хозяйства о ситуации с зарплатами. Частично там подтвердили слова в письме, но заверили, что далеко не так все плохо:

- Немного выручка упала, поэтому и зарплата упала. Ведь она зависит от выручки. Много лет у нас зарплату выдавали в определенное число, и только последние месяца два задержка. Раньше такого никогда не было. Но в последний день выплаты зарплаты, 30 числа, мы ее выдали. От нас это не зависит - как к нам на счет деньги поступают от потребителей нашей продукции, так мы и выплачиваем. Немного выручка упала - упала и зарплата. Может, в следующем месяце выручка будет больше - и зарплата снова возрастет. Особых проблем у нас нет. Экономический кризис, как и везде.

Зарплата упала не значительно, заявили в хозяйстве:

- Чтобы была тысяча, а стало пятьсот рублей - такого нет точно! У нас никто не получает 500 рублей, если отработал полный рабочий месяц и не было нарушений.

В администрации подтвердили свои слова цифрами: средняя зарплата с начала года за 10 месяцев - 1019,3 рубля, а за последний месяц - 933,9 руб.

По данным из открытых источников, в агрокомбинате «Холмеч» успешно прошла нынешняя уборочная кампания - зерновых намолотили на 2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. На предприятии большое поголовье крупного рогатого скота, есть свинокомплекс, а работают здесь больше 450 человек.