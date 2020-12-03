Какой будет погода в декабре 2020 в Беларуси: что говорят синоптики и приметы

Вполне возможно, что Новый год снова будем встречать без мороза и снега Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На декабрь 2020 года синоптики Белгидромета составили краткую климатическую характеристику и прогноз, которыми поделились с «КП».

- В декабре температура воздуха интенсивно понижается от первой декады к третьей. В 26% лет самой холодной бывает первая декада, в 33% лет - вторая декада, в 41% лет - третья декада, - описывают декабрь синомптики. И отмечают, что в первом месяце зимы нередко наблюдается неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха. - В течение декабря обычно отмечается 13-20 дней с оттепелью.

Похолодания наиболее вероятны во второй половине декабря. Средняя за месяц температура воздуха в декабре (климатическая норма) составляет от -1,3°С на юго-западе до -4,7°С на северо-востоке Беларуси и по сравнению с ноябрьской температурой понижается на 4°С. Но может она и серьезно отличаться от средних многолетних значений. Например, теплее обычного на 3-5°С был декабрь 1960, 1971, 1974, 1982, 2000, 2004, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 гг.

- Сроки образования устойчивого снежного покрова в зависимости от характера погоды сильно колеблются от года к году. Обычно снежный покров на большей части территории Беларуси устанавливается в первой-второй декадах декабря, в крайних южных районах - в третьей. Его высота к концу месяца достигает в среднем 4-10 см. Если в декабре преобладает теплая погода, то снег ложится только в январе, - продолжают синоптики.

А теперь прогноз: средняя месячная температура воздуха ожидается на 1°С выше климатической нормы, которая составляет минус 1-5 градусов. Месячное количество осадков предполагается около климатической нормы, местами - меньше нее (норма 35-58 мм).

Что касается предположительного прогноза на декабрь сервиса gismeteo.by, то его данные периодически меняются. На данный момент легкий мороз (до минус 5 градусов днем) сервис обещает с 7 по 20 декабря. А потом - оттепель и около ноля градусов с дождем и мокрым снегом в канун Нового года.

А что говорят о погоде на декабрь приметы, рассказала этнолог Елена Довнар-Запольская. В народе считалось, что первые два дня декабря маркируют погоду на весь месяц:

- А судя по тому, какими были Покрова - очень теплыми, мягкими - зима не будет суровой. То, что видим сейчас - классические зазимки. Мороз прихватит - потом оттает: будет качать то в одну, то в другую сторону. Так обычно бывает до «зимнего Миколы» - этот праздник православные отметят 19 декабря. В Беларуси говорили так: «Да Міколы няма зімы ніколі». Так что вполне возможно, что к Новому году уже подморозит. Но метелей и сугробов, скорее всего, на Новый год снова не будет, - полагает этнолог.