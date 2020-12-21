Когда не нужно сохранять брак: психолог - о разводах и главных проблемах белорусов

Когда в обществе кризисный период, разводов становится больше Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Есть мнение: сохранять брак только ради детей не нужно. О причинах такой «безжалостности» и о том, с какими проблемами сталкиваются белорусские пары, «Комсомолке» рассказала семейный системный терапевт, гештальт-консультант Юлия Черкина.

Семейный системный терапевт, гештальт-консультант Юлия Черкина. Фото: личный архив

Одна из частых причин разводов - давление родителей

- Юлия, на ваш взгляд, почему в последние годы растет число разводов?

- Очень часто причина распада браков кроется не в разросшемся до предела конфликте, а в потере привязанности и эмоциональной чуткости у одного или у обоих партнеров. Главный показатель, который помогает предположить, насколько прочным будет союз двух людей лет через пять, - уровень отзывчивости каждого из них. Чем выше его дефицит, тем быстрее отношения двигаются к разводу. Конфликты, сигнализирующие о серьезных проблемах в отношениях, обычно возникают позднее. Конечно, имеет большое значение и то, насколько каждый член семьи готов на мирные переговоры и компромиссы.

- Какие самые распространенные проблемы у белорусских пар?

- Первая причина развода - заключение брака людьми, не готовыми к таким переменам в жизни. ВОЗ не так давно разработала новую возрастную классификацию: от 25 до 44 лет теперь считается молодым возрастом. В современном мире все больше возможностей и соблазнов оставаться детьми, не взрослеть. Молодые люди часто вступают в брак, не задумываясь о том, что стоит за таким решением и готов ли партнер к новому уровню ответственности. Если терпение и умение понимать и слышать друг друга заканчивается, дело завершается разводом. Вторая причина - давление родителей. Часто родственники из личных побуждений вмешиваются в отношения молодых и наводят свои порядки в новой семье. Среди распространенных причин развода по-прежнему остаются измены, пьянство, физическое, эмоциональное или экономическое насилие.

Когда в обществе кризисный период, разводов становится больше

- Есть ли какие-то способы укрепить брак, когда все трещит по швам?

- К сожалению, в нашем обществе все больше подвергается сомнению или вовсе отрицается культ семьи. С одной стороны, все стали свободными: не нравится - до свидания. Мы стараемся не брать ответственность на себя, обвиняем весь мир в своих проблемах. С другой стороны, важно помнить, что отношения - это всегда двое, ты и я. Те самые традиции, которые возникают в каждом доме и поддерживаются на протяжении десятков лет разными поколениями, - именно они помогают новой семье соединиться не только на бумаге.

Всегда помните, что у вашего партнера тоже есть чувства и переживания. Если вы понимаете, что это просто кризис, который накрыл семью, то попробуйте пройти его вместе. Я рекомендую обращаться к семейным психологам, которые помогут услышать и почувствовать друг друга, понять и простить. Для того чтобы в паре сохранялся равноценный взаимообмен тепла и понимания, необходимы усилия обоих супругов. Ведь семья - творчество двоих, а развод - плод совместных ошибок.

- Пандемия коронавируса и самоизоляция, политическая ситуация в стране сказываются на взаимоотношениях в семье?

- В любые кризисные периоды количество разводов увеличивается. Политическая ситуация и пандемия естественным образом отразились на взаимоотношениях практически каждой семьи. Люди сталкиваются с лавиной труднопереносимых чувств - страхом, злостью, отчаянием, негодованием. Я не могу привести личные истории из практики, однако есть яркие примеры, когда на фоне политической обстановки распадаются пары известных людей. В нашей стране два разных кризиса случились в одно и то же время, что значительно увеличило расход ресурсов в каждом доме и отразилось на семейных отношениях. Кто-то выдерживает такой кризис (или обращается к психологу за помощью), а кто-то понимает, что развод станет лучшим решением.

Детям нужны счастливые родители, а родители - это не всегда муж и жена

Фото: unsplash.com

- Как развод влияет на ребенка? Стоит ли пытаться сохранить семью ради детей?

- Есть один самый главный секрет для тех, кто решил развестись и у кого есть дети. Самое важное для ребенка совсем не то, останетесь ли вы мужем и женой. Каждому ребенку важно, чтобы у него оставались мама и папа. Если отношения мужчины и женщины сохранить невозможно, не стоит насиловать себя «ради детей». Детям не нужны ваши жертвы, им нужны счастливые родители. А родители - это не всегда муж и жена, они могут перестать жить вместе и даже завести новых партнеров.

Поддержите ребенка в процессе развода, объясните ему, что любовь матери и отца навсегда останется с ним. Обязательно убедитесь, что ребенок не винит себя в том, что случился развод. Заверьте его, что он ни в чем не виноват и что родительскую любовь не могут уничтожить никакие трудности. Никогда не используйте детей как козырь при выяснении отношений с партнером и не препятствуйте безопасному общению ребенка с двумя родителями.

- Можно ли сказать, что в семейных отношениях секс - это главное? Или его значение переоценено?

- Отношения в семье можно представить себе как коробку с красками. Конечно, чем больше будет красок, тем ярче и живописнее художник сможет нарисовать картину. Но талантливые художники не обязательно нуждаются в десятках красок. Точно так же и в семье - для счастливой жизни паре необходимо очень много: и понимание в вопросах совместного будущего, и единое отношение к детям, и проработанный финансовый вопрос, и в том числе сексуальная гармония. Но можно ли сказать, что трудности в сексе однозначно ведут к разводу? Конечно, нет. Особенно если оба партнера готовы разговаривать друг с другом о происходящем, при необходимости обращаться за помощью к специалистам и бороться за любовь в доме.

- Все ли семьи нужно укреплять? Как понять, когда лучше просто отпустить?

- На мой взгляд, укрепление семьи ни к чему не приведет и даже может усугубить ситуацию, особенно в тех семьях, где присутствует любое насилие. Также лучше отпустить человека в том случае, если у кого-то из пары возникло стойкое безразличие к другому.

Идеально, когда в брак вступают два зрелых, ответственных человека со схожими убеждениями. Конечно, они тоже ссорятся, мирятся, договариваются и учатся слышать друг друга. Но если решение разойтись принято, они делают это по-взрослому, принимая свою долю ответственности за происходящее. Важно помнить, что все люди со временем приобретают новый опыт, убеждения и знания. Статичных отношений не бывает, поэтому умение слышать и понимать всегда поможет принять верное решение.

КСТАТИ

В 2020 году разводов стало меньше

Не все браки бывают крепкими и дружными. Согласно исследованиям социологов, количество разводов растет во всем мире. И Беларусь - не исключение. По данным Белстата, в прошлом году в стране было зарегистрировано 62 744 брака. А разводов - 34 470. То есть больше половины семейных союзов распадаются.

Но, похоже, високосный 2020-й стал уникальным во всех смыслах: в этом году люди разводятся чуть реже. Как рассказали «Комсомолке» в отделе загс Центрального района Минска, с 1 января по 20 ноября 2020 года в учреждении было зарегистрировано на 15 разводов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, и браков - на 200 меньше.

- Серьезных скачков или падений нет. Снижение количества браков связано с пандемией коронавируса: женихи и невесты не могут приехать из-за границы. Бывает, что пара подает заявление, а потом кто-то из них или окружения заболевает, вот и приходится переносить свадьбу. Вероятно, похожая ситуация и в других районах столицы, - рассказала замначальника отдела Ольга Скрипко.

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