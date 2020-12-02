В Минске прокуратура начала собирать списки должников по квартплате

Если есть долг по жировке, то могут отключить электричество или воду, даже если в квартире неплательщика живут маленькие дети или люди с инвалидностью. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В последние три месяца увеличилось число минчан, которые не спешат оплачивать счета по жировкам. На 1 ноября на обслуживании в Едином расчетно-справочном центре столицы находились 711 339 лицевых счетов, из них с просроченной задолженностью - 70 872 счета, т. е. каждая десятая семья. Для сравнения: на 1 июля неоплаченных счетов было 54 172.

Из-за неплательщиков коммунальщики недосчитались на 1 ноября почти 9 млн рублей. Если на 1 июля должников было 54 172 человека (7,6%), то на 1 ноября - 70 872 (9,96%). Подавляющее большинство минчан (примерно 90%), которые числятся должниками за услуги ЖКХ, не платят от 1 до 3 месяцев. Злостных неплательщиков, за которыми долги тянутся годами, немного - чуть более 2% от всех должников.

В конце ноября некоторые неплательщики получили предупреждение: их долгами интересуется прокуратура. Так, 23 ноября Расчетно-справочный центр №5 Московского района Минска разослал неплательщикам напоминание об оплате ЖКУ и удивил припиской: «Сведения о ваших долгах направлены в прокуратуру Московского района по их запросу».

- Да, к нам пришло письмо из прокуратуры, они интересуются неплательщиками. И если они запросят у нас такие сведения, то мы должны будем их предоставить, - подтвердили в РСЦ №5 Московского района.

- Сотрудники прокуратуры Московского района Минска действительно направляли такой запрос, - пояснила «Комсомолке» старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Наталья Косач. - Эта информация необходима им для осуществления надзорной деятельности. В соответствии с Законом «О прокуратуре Республики Беларусь» прокурор при осуществлении надзорной деятельности имеет право запрашивать информацию и другие необходимые материалы.

Отключили от услуг почти 8 тысяч неплательщиков

- За 9 месяцев нынешнего года мы выдали 48 781 предупреждение об отключении коммунальных услуг, отключили же 7823 абонента, в том числе в октябре - 1025, подчеркнули специалисты коммунальной службы.

Основания для отключения жилищно-коммунальных услуг последние 15 лет не менялись - в постановлении Совмина №1466 от 16 декабря 2005 г. Сказано, что «организация, предоставляющая коммунальные услуги, вправе приостановить предоставление данных услуг гражданину, имеющему без уважительных причин задолженность по их оплате за два и более расчетных периода и не погасившему эту задолженность в течение 5 дней после получения письменного предупреждения, которое доставляется по почте заказным письмом или вручается гражданину под расписку».

Однако не факт, что из-за долгов по жировке вас отключат от тех услуг, которые вы не оплатили.

- Последние два месяца я оплачивала только электричество, домофон и газ, - рассказывает Мария, мама двоих детей в декрете. - После предупреждения из ЖЭСа пришли электрик и юрисконсульт из РСЦ №3 Первомайского района Минска и отключили нам электричество.

Собеседница говорит, что их дом по Чернышевского, 14 последнее время был на капремонте, в квартирах по одному из стояков больше месяца не было отопления, но добиться от ЖЭСа перерасчета жильцы не смогли.

- Нужны акты, что эти услуги мы не получали, а актов нет, никто не составлял. А вот выключить электричество, оплаченное мною, - это они тут как тут, - возмущается Мария. - Получается игра в одни ворота: жильцам выключить электричество можно, но добиться, чтобы сделали перерасчет и вернули деньги за неоказанную услугу, - это вряд ли. Я уже готова к тому, что ко мне придет социальная служба: недавно прошлась по квартире и посмотрела, что им может не понравиться. Прибила крючок для детских полотенец пониже. Больше изъянов не увидела, но, наверное, если придут - найдут.

Если должник оплатил электричество в полном объеме, но у него есть долг по жировке, то правомерно ли отключать у него электричество? Этот вопрос мы задали специалистам Минского городского жилищного хозяйства, и они подтвердили: да, это правомерно. А в Едином расчетно-справочном центре ответили, что электричество или воду могут отключить, даже если в квартире неплательщика живут маленькие дети или люди с инвалидностью.

- Законодательством не предусмотрено никаких ограничений, - подчеркнули специалисты центра.

В этом году в Минске выселили 19 неплательщиков

Если отключение ЖКУ не приносит результата, городские власти по решению суда прибегают к крайней мере: для нанимателей, в зависимости от статуса занимаемых ими квартир, это выселение на улицу или переселение в менее комфортное жилье; для собственников - понуждение к отчуждению жилого помещения. Такой иск подается, если есть 6-месячная задолженность и человек ее не погасил в течение еще одного месяца (уже 7-го).

Эти меры довольно действенные, считают в Минском городском жилищном хозяйстве. Так, злостных должников, которые являются собственниками квартир, стало гораздо меньше. За январь - сентябрь нынешнего года в суды столицы было подано три таких иска. За 2018 и 2019 годы - 49 и 31 исковое заявление соответственно. До принудительной продажи квартиры с публичных торгов дела не доходили: неплательщики находили необходимые средства и рассчитывались с долгами.

Кроме того, в этом году специалисты Минского городского жилищного хозяйства подали 8 исков о выселении неплательщиков из жилых помещений государственного жилищного фонда, 18 исков о выселении из арендного жилья и 22 иска - из общежитий. В итоге выселены 19 минчан.

БУДЬ В КУРСЕ!

Не оплатил полностью - пеня насчитывается на всю сумму

За квартиру пришла жировка на сумму, например, 60 руб. Если вы не оплатили ее до 25-го числа этого месяца, то в следующем вам надо будет отдать 65,4 руб. За каждый день просрочки платежей за основные жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию начиная с 26-го числа месяца насчитывается пеня в размере 0,3% от не уплаченной в установленный срок суммы. Это касается и тех, кто забыл заплатить, и тех, кто оплатил услуги ЖКХ, но не полностью.

Дополнительно придется оплатить еще и подключение к услуге, если вы были от нее отключены.

- Например, стоимость подключения электричества - от 7,98 до 12,03 рубля, в каждом ЖЭУ своя калькуляция, поэтому разная стоимость, - рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.

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Лежали в больнице - наведайтесь в РСЦ

На оплате услуг ЖКХ хоть и не глобально, но можно сэкономить. В первую очередь знайте, что перерасчет положен, если вы уезжаете или попали в больницу минимум на 10 дней подряд. Правда, сэкономить получится только на воде, канализации и газе (если не стоят счетчики), а также на вывозе мусора. За другие услуги (скажем, за обслуживание лифта или за отопление) платить все равно придется, хоть вас и не было дома. Чтобы с вас не брали лишнего, надо предупредить о своем отсутствии расчетно-справочный центр (РСЦ) по месту жительства, а потом предоставить туда подтверждающие документы.

Изучите жировку: вдруг вы до сих пор платите за проводную радиоточку, которую не включали долгое время. Отказаться можно, для этого в Минске необходимо обратиться лично или письменно в будние дни в Белорусский радиотелевизионный передающий центр (ул. Кирова, 33).

На такой жирной статье расходов, как отопление, могут экономить жильцы новостроек, где на батареях установлены регуляторы тепла. Такие, теоретически, можно установить и в старых домах, но для этого сначала придется вложиться, а именно - подписаться на тепловую модернизацию жилых домов, которая включает в себя шубу для дома, реконструкцию системы отопления, установку на батареи терморегулирующих головок и установку в квартиры приборов учета тепла для дистанционного съема показаний. Оплата идет на паритетных основах - 50% с собственников, 50% - из бюджета.

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