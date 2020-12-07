Почему женщины редко побеждают мужчин и помогает ли алкоголь: белорусский гроссмейстер прокомментировала сериал «Ход королевы»

Бет влюбила в себя миллионы зрителей. Фото: buro247.ua

Последние кадры Queen’s Gambit («Ход королевы» в русском переводе): после победы над лучшими советскими шахматистами юная американка Элизабет Хармон прогуливается по Москве и заходит на бульвар, где играют пенсионеры. Пораженные ее появлением, дедушки обнимают Бэт, жмут руки, а один из них приглашает девушку за доску. Она садится и произносит: «Сыграем?!». Конец фильма.

«Сыграем!» - отзывается мир.

- Международная федерация сообщила, что на волне успеха сериала продажи шахмат в мире выросли в разы, - делится с нами новостями Анастасия Зезюлькина. - И увеличилось в пять раз количество игроков на Chess.com - сайте для игры в шахматы онлайн. Сериал вышел на первое место в мировых рейтингах. Он такой, что понравится не только профессионалам, но и людям, далеким от шахмат. Хотя кое-что я бы в сценарии изменила. Например, меньше бы места отвела наркотикам и алкоголю в жизни главной героини.

- То есть вы свое отражение в Бет Хармон не увидели. В вашей карьере не было неких стимуляторов?

- Нет, я этим не баловалась, - улыбнулась Анастасия.

«У профи размыта грань между спортом и обычной жизнью»

- Кстати, Гарри Каспаров сказал, что настоящий профи с такими вредными привычками до элиты бы не дошел.

- Некоторые шахматисты, когда давит груз ответственности, могут выпить за день до игры, символически, чтобы снять стресс. Однако это скорее исключение, нежели правило. Все-таки совладать с нервами перед важнейшими матчами, к которым ты шел всю жизнь, бывает очень тяжело. Поэтому каждый ищет свой способ борьбы со стрессом, кто-то плавает, кто-то бегает или слушает музыку.

- Бет Хармон вам симпатична?

- Меня поразил ее взгляд. Видно, что актриса Аня Тэйлор-Джой глубоко прочувствовала роль. Она не просто играет, а проникает в суть фигур. Для Бет шахматы - целая жизнь. И в самом деле, у профессиональных игроков размыта грань между спортом и обычной жизнью. Я, например, использую многие шахматные законы и в повседневной жизни. Ищу всякие логические закономерности. С одной стороны, это хорошо, а с другой - усложняет жизнь.

- Что вас объединяет с Хармон?

- Подготовка к партиям, целеустремленность. Ее зовут отдыхать, а у нее на первом месте игра. Также и у меня. Несмотря на то, что я приезжала в страны, в которых мечтала побывать, на первом месте были шахматы. Редко появлялась возможность куда-то выбраться.

- Бет становится чемпионкой Америки только на своем таланте, фактически без тренера. Такое возможно?

- Есть очень талантливые люди, но талант позволяет достичь определенного предела, и, если не совершенствоваться, не накапливать знания, далеко не продвинешься. Поэтому постепенно у нее появляются люди, которые помогают советами, делятся книгами. И даже советы, которые кажутся не слишком шахматными, ей давали идеи.

- Но тренер нужен?

- До определенного этапа можно и без тренера обойтись. Можно работать по книгам. Посмотрите биографический фильм «Королева из Катве», основанный на реальной истории. Африканская девушка Фионе Мутези жила в нищете в трущобах Уганды, но доросла до участницы шахматной Олимпиады в Ханты-Мансийске. Мы там с ней в один год играли. В фильме хорошо показано, что такое природный талант и желание побеждать.

Белорусский гроссмейстер Анастасия Зезюлькина приоткрыла для нас дверь в мир шахмат. Фото: личный архив

«У женщин преобладает интуитивный, более эмоциональный стиль»

- Бет Хармон побеждает в мужских турнирах. Но только две женщины в мире смогли составить серьезную конкуренцию мужской элите - грузинка Нона Гаприндашвили и венгерка Юдит Полгар.

- Добавьте еще к ним китаянку Хоу Ифань. Она тоже в мужских шахматах играет.

- Но Юфань сейчас только 88-я. А среди игроков со званием гроссмейстер только 1% женщин. Почему мужчины так доминируют?

- Сложно однозначно ответить. Возможно, у многих женщин в приоритете семья, а совмещать личную жизнь с шахматами сложно.

- Да, вот вы, например, два года назад родили дочку и ушли в декрет.

- Я люблю шахматы, но они никогда для меня не были на первом месте. Главное - это семья.

- Но многие женщины всецело отдаются игре. И у них не получается стать чемпионками среди мужчин. При этом есть мнение, что никакого преимущества от природы у мужчин нет. Так стоит ли проводить отдельно женские турниры?

- На мой взгляд, все же надо разделять. А те, кто хочет играть с мужчинами, - пожалуйста, никто им не мешает. Но у женщин своя специфика. В основном у нас преобладает интуитивный, более эмоциональный, чем у мужчин, стиль игры. А те, кто борется наравне с мужчинами, смогли побороть в себе эмоции и добавить в игру больше логики.

Может, еще выносливость имеет значение. Партии нередко длятся 5 - 6 часов, мужчины легче переносят такие нагрузки.

- Вы с мужчинами играли?

- Дважды в мужском чемпионате страны, и успешно. Обыгрывала гроссмейстеров, например братьев Жигалко. Но надо отдать должное тренеру. Со мной работал 11-кратный чемпион Беларуси Вячеслав Иосифович Дыдышко, и дебютная подготовка была хорошей. Но дистанция длинная, 11 туров, и я, начиная в мужских турнирах с побед, заваливала финиш.

- В своей книге «Предпочитаю риск» Нона Гаприндашвили писала, что в мужской биологии, в мужском характере есть нечто, что позволяет легче переносить напряжение, не расслабляться.

- Соглашусь. В сущность женщины заложено переосмысление предыдущих событий, мы зачастую не можем отпустить допущенные в предыдущей партии ошибки. Нам надо это проработать, проанализировать. А формат турнира, когда партии идут каждый день, этого не позволяет. Мужчины же могут провести анализ после турнира. Их не настолько заботят моменты, которые произошли в конкретной партии. Мы же все прокручиваем и прокручиваем в своей голове.

«В 6 лет проводила по 90 часов занятий в месяц»

- Мне мама, когда отдавала меня в шахматный кружок, говорила: «Будешь лучше математику знать».

- Не знаю как насчет математики, но мышление шахматы очень сильно развивают. Причем начинать заниматься шахматами можно в любом возрасте. Там столько нюансов и законов, которые через жизненные моменты сложно изучить… Если в жизни и встречается ситуация, которая поможет сделать конкретный вывод, то она разовая. А в шахматах одни и те же законы работают многократно. Это позволяет делать выводы, которые остаются на всю жизнь. К тому же это еще выдержка, усидчивость, терпение, целеустремленность и другие качества. Дети, которые умеют играть в шахматы, достигают многого и в других сферах.

- Но для этого надо не просто играть, а совершенствоваться.

- Да, родители думают, что отдадут ребенка в секцию - и все. Но чтобы он совершенствовался, надо работать и дома. Я в 6-летнем возрасте проводила по 90 часов занятий в месяц. Папа вел дневник. Причем мы занимались не только у шахматной доски. Много внимания уделялось игре вслепую, анализу партий в голове.

- И в фильме Бет смотрит на потолок, представляя фигуры и разыгрывая партию.

- Это имеет отношение к реальности. У профессиональных шахматистов очень хорошо развито внутреннее представление доски.

- А вслепую, как в фильме, можете сыграть партию?

- Могу. Я давала сеанс одновременной игры вслепую на нескольких досках.

- В фильме есть много моментов, трогающих до слез. Вам какой вспоминается?

- Когда Бет, уже буду чемпионкой Америки, приехала в приют, где провела детство. Она зашла в подвал. Там давал ей первые уроки шахмат уборщик Шейбл. Он уже умер. И она замечает на стене вырезки статей из журналов и газет о себе. Шейбл их с любовью собирал. Этот момент показывает, что мы не только за себя играем. Кто-то за страну, кто-то за родных… Мой дедушка тоже собирал вырезки из газет. И в такие моменты, когда ты видишь, как тебя любят и поддерживают, ты хочешь сделать все, что от тебя зависит.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон попадает в приют. Там девочка случайно видит, как уборщик Шейбл играет в шахматы, и влюбляется в эту игру. Она оказывается гением. Через множество жизненных драм она становится сильнейшей в Америке, играя с мужчинами, и даже побеждает в Москве чемпиона мира из СССР.

Сериал снят по книге американского писателя Уолтера Тевиса «Ферзевый гамбит» (Queen’s Gambit). Консультантом фильма выступил 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. Считается, что прототипом главной героини стал 11-й чемпион мира из США Роберт Фишер.