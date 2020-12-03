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«С лета цены упали на 10%, однушки у метро от $180 в месяц»: эксперты о рынке съемного жилья в Минске

Цены на съемные квартиры в столице медленно снижаются, но и желающих снять жилье стало меньше. Изучили рынок в декабре 2020
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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По словам эксперта, цены на съемные квартиры снижаются, количество предложений увеличивается. Но желающих снять жилье стало меньше.

По словам эксперта, цены на съемные квартиры снижаются, количество предложений увеличивается. Но желающих снять жилье стало меньше.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Комсомолка» недавно писала о том, что на рынке недвижимости в Беларуси сложилась уникальная ситуация. Сначала по нему ударили коронавирус и экономический кризис, а затем - общественно-политическая ситуация в стране. Это неизбежно сказалось на стоимости жилья. Похожая ситуация сложилась и на рынке арендной недвижимости. По словам эксперта, цены на съемные квартиры снижаются, количество предложений увеличивается. Но желающих снять жилье стало меньше.

- Цены на арендные квартиры в Минске не быстро, но снижаются, - объясняет начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Надежда Вашинко. - Многие собственники идут навстречу квартирантам, так как понимают, какая ситуация сейчас с доходами людей. Например, по сравнению с летом 2020 года цена упала примерно на 10%. Если в еще июне-августе однокомнатная квартира стоила минимум 200-220 долларов в месяц, то сейчас есть предложения от 180 долларов. В среднем «однушка» с современным ремонтом и около метро сейчас стоит 250-280 долларов.

По словам специалиста, количество желающих снять квартиру в последнее время уменьшилось.

- Традиционно число квартирантов к зиме уменьшается, но в этом году на падение спроса повлиял еще и кризис - экономический, политический. У людей падают доходы, соответственно, оплачивать аренду могут не все. Некоторые вынуждены перебираться к родственникам или кооперироваться с другими людьми - например, снимать однокомнатную квартиру вдвоем.

Чтобы убедиться в словах эксперта, заходим на несколько популярных порталов о недвижимости в Беларуси. В ценовом диапазоне до $250 - более сотен «однушек» разной степени комфорта и удаленности от метро. Многие квартиры сдаются через агентство - к цене за жилье нужно добавить еще стоимость услуг риэлтора.

Например, в 7 минутах ходьбы от «Грушевки» (по словам собственника) находится 41-метровая квартира. Этаж 2-ой, дом 1959 года постройки. Зеленый двор, хорошие соседи. Цена вопроса - $180.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

В 600 метрах от метро Пушкинская сдается квартира на 6-м этаже дома 1981 года постройки. Арендодатель отмечает, что рядом гипермаркет, рынок, спортивный центр. Стоимость - $250 в месяц.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

В пешей доступности от метро Московская сдается 30-метровая «однушка» с косметическим ремонтом. Собственник отмечает, что есть необходимая мебель и бытовая техника. Цена - 440 белорусских рублей (около $170).

Фото:Kufar.by

Фото:Kufar.by

Фото:Kufar.by

Фото:Kufar.by

В панельке на улице Голубева (метро Петровщина) сдается «однушка» за 190 долларов. Свежий ремонт, мебель, стиральная машина, микроволновка и другая техника. Цена удовольствия кажется подозрительно низкой - всего $190. Риэлтор по телефону отвечает, что такая квартира действительно существует, но в выходные ее уже сняли.

Фото: Kufar.by

Фото: Kufar.by

Фото:Kufar.by

Фото:Kufar.by

В 10 минутах ходьбы от метро площадь Победы предлагается однокомнатная квартира. В объявлении указано: «Не студентам, без животных». На главном фото - помпезный камин на фоне колонн. При ближайшем рассмотрении «изюминка интерьера» оказалась фотообоями.

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Недалеко от метро Каменная горка сдается однушка. Как пишет хозяин, «Красиво стильно современно Вам захочется сдесь жить» (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.)

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Если не привязываться к близости метро, то выбор бюджетных квартир с нормальным ремонтом резко увеличивается. Например, просторную квартиру с бытовой техникой в районе Ангарской-5 можно снять за $232.

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

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