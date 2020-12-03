«С лета цены упали на 10%, однушки у метро от $180 в месяц»: эксперты о рынке съемного жилья в Минске

По словам эксперта, цены на съемные квартиры снижаются, количество предложений увеличивается. Но желающих снять жилье стало меньше. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Комсомолка» недавно писала о том, что на рынке недвижимости в Беларуси сложилась уникальная ситуация. Сначала по нему ударили коронавирус и экономический кризис, а затем - общественно-политическая ситуация в стране. Это неизбежно сказалось на стоимости жилья. Похожая ситуация сложилась и на рынке арендной недвижимости. По словам эксперта, цены на съемные квартиры снижаются, количество предложений увеличивается. Но желающих снять жилье стало меньше.

- Цены на арендные квартиры в Минске не быстро, но снижаются, - объясняет начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Надежда Вашинко. - Многие собственники идут навстречу квартирантам, так как понимают, какая ситуация сейчас с доходами людей. Например, по сравнению с летом 2020 года цена упала примерно на 10%. Если в еще июне-августе однокомнатная квартира стоила минимум 200-220 долларов в месяц, то сейчас есть предложения от 180 долларов. В среднем «однушка» с современным ремонтом и около метро сейчас стоит 250-280 долларов.

По словам специалиста, количество желающих снять квартиру в последнее время уменьшилось.

- Традиционно число квартирантов к зиме уменьшается, но в этом году на падение спроса повлиял еще и кризис - экономический, политический. У людей падают доходы, соответственно, оплачивать аренду могут не все. Некоторые вынуждены перебираться к родственникам или кооперироваться с другими людьми - например, снимать однокомнатную квартиру вдвоем.

Чтобы убедиться в словах эксперта, заходим на несколько популярных порталов о недвижимости в Беларуси. В ценовом диапазоне до $250 - более сотен «однушек» разной степени комфорта и удаленности от метро. Многие квартиры сдаются через агентство - к цене за жилье нужно добавить еще стоимость услуг риэлтора.

Например, в 7 минутах ходьбы от «Грушевки» (по словам собственника) находится 41-метровая квартира. Этаж 2-ой, дом 1959 года постройки. Зеленый двор, хорошие соседи. Цена вопроса - $180.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

В 600 метрах от метро Пушкинская сдается квартира на 6-м этаже дома 1981 года постройки. Арендодатель отмечает, что рядом гипермаркет, рынок, спортивный центр. Стоимость - $250 в месяц.

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

В пешей доступности от метро Московская сдается 30-метровая «однушка» с косметическим ремонтом. Собственник отмечает, что есть необходимая мебель и бытовая техника. Цена - 440 белорусских рублей (около $170).

Фото:Kufar.by

Фото:Kufar.by

В панельке на улице Голубева (метро Петровщина) сдается «однушка» за 190 долларов. Свежий ремонт, мебель, стиральная машина, микроволновка и другая техника. Цена удовольствия кажется подозрительно низкой - всего $190. Риэлтор по телефону отвечает, что такая квартира действительно существует, но в выходные ее уже сняли.

Фото: Kufar.by

Фото:Kufar.by

В 10 минутах ходьбы от метро площадь Победы предлагается однокомнатная квартира. В объявлении указано: «Не студентам, без животных». На главном фото - помпезный камин на фоне колонн. При ближайшем рассмотрении «изюминка интерьера» оказалась фотообоями.

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Недалеко от метро Каменная горка сдается однушка. Как пишет хозяин, «Красиво стильно современно Вам захочется сдесь жить» (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.)

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Если не привязываться к близости метро, то выбор бюджетных квартир с нормальным ремонтом резко увеличивается. Например, просторную квартиру с бытовой техникой в районе Ангарской-5 можно снять за $232.

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

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