Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 декабря 2020 года: у кого и как долго сохраняются антитела и советы ВОЗ про безопасный Новый год

Во все мире зарегистрировано более 63,7 млн случаев коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация в Беларуси:

Пресс-служба Минздрава опубликовала свежие цифры по коронавирусу. Итак, за время с начала пандемии в стране выявили 136 647 случаев COVID-19 (+1 572 за сутки). Выздоровели 115 587 пациентов (+893 за сутки). Скончались 1 166 белорусов (+8 за сутки). В Минздраве подчеркивают, что умершие люди имели не только COVID-19, но и многочисленные хронические заболевания.

Всего белорусские специалисты провели более 3,27 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки сделан 9 561 тест.

Ситуация в мире:

Впервые коронавирусную инфекцию обнаружили 17 ноября 2019 года в китайской провинции Хубэй, где вскоре была зафиксирована вспышка заболеваемости. Уже в марте 2020-го ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Вирус проник в большинство стран и распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. Сегодня число подтвержденных случаев превышает отметку 63,7 млн. Выздоровели свыше 44 млн человек, умерли - более 1,4 млн.

По последним данным ресурса worldometers.info, на пером месте в мире по количеству инфицирований находятся США. В Америке выявлено более 13,9 млн случаев, из этого числа умерли более 274 тысяч человек. На втором месте - Индия (9,4 млн случаев). На третьем - Бразилия (свыше 6,3 млн). Страна-соседка Беларуси Россия занимает четвертую строчку рейтинга - более 2,3 млн случаев.

Из-за коронавируса отменен Рождественский международный турнир на приз президента Беларуси-2021

Мероприятие не состоится впервые за 15 лет. Информацию об отмене подтвердили в Федерации хоккея Беларуси, отметив, что она связана с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией». Также в сообщении подчеркивается, что принимая это решение, организаторы брали во внимание и другие факторы:

- Возраст участников турнира;

- Невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве стран-участниц;

- Рекомендации ВОЗ по снижению рисков распространения COVID-19.

Сколько сохраняются антитела у переболевших коронавирусом?

На этот вопрос ответил кандидат медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич в эфире телеканала ОНТ. Он отметил, что сейчас Беларусь приближается к верхней точке по заболеваемости коронавирусом и эта точка выше, чем во время первой волны. Это нужно помнить, когда мы собираемся отправиться в многолюдное место - например, в кинотеатр или ресторан. Также инфекционист считает, что коллективного иммунитета у нас как такового не будет, и это признает ВОЗ.

- Все дело в том, что антитела более трех месяцев сохраняются лишь у 30 - 36% переболевших - это крайне мало. Это всего лишь треть от переболевших, - объяснил доктор.

Хватает ли в стране средств индивидуальной защиты?

В Белорусском профсоюзе работников здравоохранения рассказали, сколько СИЗ сейчас имеется в медучреждениях республики. По данным организации, этот запас своевременно пополняется и поддерживается в необходимых объемах. Итак:

- Санитарная одежда - около 880 тысяч единиц;

- Защитные костюмы - свыше 500;

- Медицинские одноразовые маски - более 16,5 млн;

- Медицинские перчатки - около 16,5 млн;

- Защитные очки - около 190 тысяч;

- Респираторы - 1,3 млн;

- Дезинфицирующие средства и антисептики - более 650 литров.

ВОЗ: впервые за 3 месяца зафиксировано снижение числа новых случаев COVID-19 в Европе

Хорошую новость рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, впервые с сентября было зафиксировано снижение числа новых случаев COVID-19 в Европе. Это произошло на неделе с 23 по 29 ноября. Однако он подчеркнул, что радоваться еще слишком преждевременно: в других странах мира число инфицирований и смертей растет.

- Важно помнить, что впереди новогодние праздники. Я бы порекомендовал отметить их с семьей и избегать приглашения гостей из других семей, - посоветовал глава ВОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жить в гостинице по цене аренды убитой однушки: как минские отели заманивают клиентов в эпоху коронавируса

Средняя загрузка белорусских гостиниц снизилась до 20%, хотя в жирные времена составляла 50% (подробнее...)