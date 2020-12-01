Беларусь выдвинула на «Оскар» фильм о невероятных людях: драма «Уроки фарси» - уже в списках киноакадемии

Режиссер говорит, что это "мощная, душераздирающая история". фото simkl.ru

У Беларуси есть шанс получить первый в своей истории «Оскар». На премию американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинута драма Вадима Перельмана «Уроки фарси».

Съемки фильма проходили в нашей стране в сотрудничестве с киностудией «Беларусьфильм». Кстати, у автора сценария и одного из продюсеров фильма - Ильи Цофина - отец родом из Беларуси. Но вырос и учился сценарист в Москве, а затем переехал в Берлин.

«Такое случается не каждый день и даже не каждый год! Поэтому хочу поделиться своей радостью - наш фильм «Уроки фарси» выдвинут на премию Американской Киноакадемии «Оскар» от Республики Беларусь!» - написал Илья на своей страничке в соцсетях.

«Уроки фарси» - это история времен Второй мировой войны. Бельгийский еврей Жиль оказывается в нацистском концлагере, где выдает себя за перса. Это спасает ему жизнь, потому что один из немецких офицеров хочет выучить фарси. Жиль начинает давать ему уроки, на ходу придумывая слова…

«Это очень мощная, душераздирающая история, наполненная трагедией, иронией, надеждой и дружбой между самыми невероятными людьми в самых невероятных обстоятельствах», - говорит о фильме Перельман.

Еврея Жиля сыграл аргентинский актер Науэль Перес Бискаярт (обладатель премии «Сезар» за роль в фильме «120 ударов в минуту»), его «ученика» - известный немецкий актер Ларс Эйдингер (вы могли видеть его в скандальном фильме «Матильда» в роли цесаревича Николая Александровича).

Находчивого Жиля сыграл аргентинский актер Науэль Перес Бискаярт. Фото kinopoisk.ru

Режиссер Вадим Перельман стал знаменитым сразу же после своего первого фильма «Дом из песка и тумана» - в 2004 году картина была отмечена тремя номинациями на «Оскар». Он снял такие сериалы как «Измены» и «Перевал Дятлова», а также «Елки-5».

Фильмы, снятые по сценарию Ильи Цофина, также известны широкому зрителю: «Держись за облака», «В созвездии Стрельца», «Елки 1914», «Афганский капкан» и др.

Фильм «Уроки фарси» собрал в прокате в Берлине более 500 000 евро ($599 000) с кинотеатрами, работавшими на 30% мощности, до того как они закрылись из-за коронавируса. В Беларуси этой кинокартиной в ноябре должен был открываться кинофестиваль «Лістапад”, который был неожиданно отменен за день до начала.

Когда мы узнаем, войдет ли «Уроки фарси» в число претендентов? Шорт-лист из 10 фильмов в в этой категории будет представлен 9 февраля. А 5 официальных номинантов, которые будут бороться за заветную статуэтку, объявят 15 марта. Состоится 93-я премия «Оскар» 25 апреля.

КСТАТИ

Фильмы от Беларуси не первый раз выдвигаются на «Оскар». В 1994 году это была французско-белорусская картина «Я - Иван, ты - Абрам» французского режиссера Иоланды Зоберман, в 1996-м - российско-белорусско-немецкий фильм «Из ада в ад» Дмитрия Астрахана, в 2018 году в лонг-лист кинопремии вошла лента белоруски Дарьи Жук «Хрусталь».

Фильм Дарьи Жук "Хрусталь" вошел в лонг-лист кинопремии.

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