Сестра Романа Бондаренко: «Был Рома пьян или нет - его состояние не оправдывает убийство»

Роман Бондаренко умер 12 ноября в больнице. Фото: соцсети

Разговор с двоюродной сестрой Романа Бондаренко, Ольгой Кучеренко, мы переносим несколько раз - Ольга говорит, что после похорон у семьи по-прежнему много дел, свободного времени совсем мало. Две с половиной недели после его смерти девушка описывает кратко: «Сумасшедший дом».

- Бегаем, какие-то вопросы решаем, связанные с его смертью, занимаемся опровержением разных фейков.

25 ноября на телеканале СТВ вышел сюжет под названием «Пляски на костях», посвященный событиям, которые произошли после смерти Романа. В эфире прозвучало, что в моче парня нашли этанол, из чего сделали вывод, что Роман был пьян. Ольга рассказывает, что они вместе с мамой Романа, Еленой Бондаренко, видели анонс спецрепортажа и решили, что должны его посмотреть.

Когда стало известно о смерти Романа, на "Площадь перемен" в Минске люди принесли сотни лампадок и цветов Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Не хотелось этого делать, но мы понимали, что надо быть в курсе новостей - журналисты наверняка попросят прокомментировать.

В репортаже использовались и отрывки записей телефонных разговоров мамы Романа и его жены.

- Семья узнала из сюжета о том, что звонки прослушиваются?

- Нет, мы понимали это и раньше. Были четкие указатели: связь была плохая, с помехами, были какие-то щелчки, как будто кто-то подключается. Это похоже на соединение с межгородом, только если сейчас, когда я позвонила вам, мы ждали подключения 5 секунд, то раньше это занимало 18.

До дня похорон за нами следили. Были моменты, когда эти люди оказывались рядом с нами в том месте, которое мы обсуждали по телефону. Вначале было тяжеловато, потом привыкаешь и начинаешь к этому относиться с юмором.

Ольга считает, что ее родственники на телевидении были выставлены в неправильном свете, а фрагменты их разговоров вырваны из контекста.

- Все спрашивают, что имела в виду жена Ромы, когда говорила, что из похорон устроят цирк и ей еще из-за этого придется переживать. В сюжете это подано так, как будто она была против того, что с Ромой придет проститься много людей. Я поговорила с ней: она боялась не этого, а того, что на похоронах начнутся задержания, приедет милиция.

Елена Бондаренко, мама Романа, подала заявление в милицию, в котором просит возбудить уголовное дело по факту прослушки и обнародования ее разговоров, привлечь к ответственности автора сюжета Григория Азаренка. В заявлении сказано, что она не давала своего разрешения на проведение записей, Елена считает, что были ограничены ее права и свободы, нарушено право на неприкосновенность ее личной жизни и тайны переписки.

На прощание с Романом Бондаренко пришли сотни человек Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Заявление у нас приняли, но дали ли ему какой-то ход - неизвестно, - комментирует Ольга.

В милиции тогда сообщали, что проводится проверка.

«Факт смерти неоспорим, как и то, что Роман умер не сам»

- Почему, на ваш взгляд, так активно обсуждается, был Роман пьян или нет?

- Я думаю, таким образом хотят сместить фокус внимания, чтобы люди не думали о том, кто его убил. Я знаю точно, что он не был пьян, это подтверждают документы. Мама Ромы не была против того, чтобы эти документы были обнародованы, более того, она сама их передавала в СМИ. Еще когда Рома был жив, Елена Сергеевна разрешила медперсоналу распространять информацию о состоянии здоровья сына.

Мне кажется странным, что обсуждением, был Рома пьян или не был, занимается государственное телевидение. Я понимаю, если бы это мусолили в желтой прессе, которой нужно привлечь внимание к своему изданию.

- По обвинению в разглашении врачебной тайны в СИЗО сейчас находится врач Артем Сорокин и журналист Катерина Борисевич. Что вы думаете об этом уголовном деле?

- Нас никто не вызывал для опроса или дачи показаний, мы не являемся потерпевшими по этому делу. Людям предъявляют обвинение за разглашение врачебной тайны о состоянии нашего родственника - логично, что толчком для этого могло быть наше заявление. Но этого не было, мы не имеем претензий, нас ничего не смутило в том, что медицинский документ был опубликован. Нас никто не спрашивал, и мне кажется это как минимум странным. Все события, которые происходят вокруг смерти Ромы, нелогичны, как будто копают куда-то не туда. Факт смерти неоспорим, как и то, что Роман умер не сам. И его состояние (был он пьян или трезв) не может объяснить или оправдать убийство. Мне бы хотелось видеть от следствия каких-то действий или отчетов: нашли подозреваемых или тех, кто их видел, посмотрели камеры наблюдения - хотя бы что-то. Но с этой стороны никаких действий не происходит или мы о них не знаем. Зато на всю страну заявляют, что Рома был пьян, что кто-то слил информацию. Я жду, что люди, которые занимаются расследованием, сделают хоть один шаг в правильную сторону, а те, кто распространял ложь о состоянии Ромы, - извинятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Силовики пришли к журналистке tut.by, которая писала статью о Романе Бондаренко

Катерина Борисевич готовила материал о Романе Бондаренко и может проходить по уголовному делу о «разглашении врачебной тайны» (подробнее...)

«У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли». Врачи БСМП прокомментировали заявление СК, что погибший Роман Бондаренко был пьян

По факту гибели минчанина Романа Бондаренко правоохранительные органы проводят проверку (Читать далее)

Что произошло с избитым до полусмерти 31-летним минчанином с «Площади перемен»?

Молодой человек вступил в словесную перепалку с теми, кто приехал срезать бело-красно-белые ленточки и оказался в реанимации (Читать далее)