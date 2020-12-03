«Леша пытался убежать». В Полоцком районе парня вывезли в лес и заставили копать могилу

Молодого человека похитители бросили в лесу, когда узнали, что очевидцы вызвали милицию. Фото: УСК по Витебской области

К дому 27-летнего Алексея в одну из деревень Полоцкого района компания молодых людей приехала утром 29 ноября. По версии следствия, услышав шум от разбитого окна, Алексей вышел на улицу – парни несколько раз ударили его, бросили в багажник легковушки и поехали в лес. Там Алексея достали из багажника и заставили копать себе могилу.

Через какое-то время одному из похитителей позвонили, сообщили, что их заметили очевидцы, вызвали милицию. Компания села в машину и уехала, потерпевший остался в лесу.

Один из подозреваемых задержан – это 27-летний житель Ушачей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Односельчане Алексея рассказывают, что парень живет с мамой, сам не зарабатывает, часто выпивает.

- Милиция к ним часто приезжает: то в каких-то кражах разбираются, то из-за драки. Леша раньше подрабатывал в России, сейчас сидит дома.

События, которые произошли 29 ноября, в деревне связывают с тем, что накануне у мамы Алексея пропали вещи: мобильный телефон, колонки. Женщина вызвала милицию.

- Тогда выяснилось, что эти вещи Леша продал этим парням, рассказал это милиции. После этого они (компания, которую подозревают в похищении. Ред.) и приехали, - рассказывает знакомый Алексея. – Он пытался убежать, но его догнали, волоком дотянули до машины и забросили в багажник.

Кто-то из соседей увидел потасовку и вызвал милицию.

Сейчас остальных участников преступления ищет милиция. Если их вина в похищении человека будет доказана, им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Это не первое подобное преступление в Беларуси. В прошлом году в Дзержинске компания молодых людей требовала у 29-летнего знакомого передать им 150 долларов. Когда тот отказался, избили его, засунули в багажник и отвезли в лес. Там заставили лопатой выкопать себе яму, лечь в неё и стали засыпать песком. Молодой человек пообещал передать им 600 долларов – после этого они отвезли его обратно домой в багажнике. Суд наказал компанию реальными сроками: от 2,5 до 6 лет лишения свободы.

В 2017 году суд в Пуховичах приговорил к 7 годам лишения свободы мужчину, который силой пытался выбить деньги у партнера по бизнесу – отвез его на кладбище, заставил копать себе могилу. Фигуранта обвинили в принуждении к уплате долга под угрозой применения насилия, подстрекательстве к даче взятки, мошенничестве.

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