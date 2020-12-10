Что есть и как спать, чтобы помолодеть без операций и уколов красоты: секреты биохакинга

Мадина Сафина – один из первых специалистов, заинтересовавшихся актуальным направлением. Фото из личного архива.

Год назад Стас Михайлов произвел фурор - к своему 50-летию певец заметно похудел, помолодел и посвежел. Выяснилось, что Михайлов начал сотрудничать с врачом, который занимается превентивной медициной и биохакингом, которое, если в двух словах, представляет собой систему контроля здоровья, направленную на продление жизни и улучшение ее качества на основе корректировки жизненных показателей. Активно антиэйджингом занимаются Илон Маск и один из сооснователей фейсбука.

В Беларуси интерес к биохакингу только формируется, и одним из первых специалистов, заинтересовавшихся этим актуальным нынче направлением, стала врач гинеколог-эндокринолог Мадина Сафина. Долгое время она занималась проблемой эндометриоза, создала специализированный центр по этой проблеме и не раз рассказывала о ней в интервью «Комсомолке». А сегодня наш разговор выходит далеко за рамки интимных женских проблем - о том, как в 50 лет можно чувствовать себя и выглядеть на 25 без операций и уколов красоты и жить до 100 лет активным человеком и в здравом уме.

«По исследованиям, дефект синтеза коллагена есть у 60% населения славянского происхождения»

- C точки зрения гинекологии я давно уже подходила к комплексному решению проблемы. Потому что эндометриоз - это хроническое заболевание, и после лечения, наступления ремиссии всегда неизбежен вопрос: «А что дальше?», - рассказывает Мадина Рауфовна. - Просто наблюдаться – этого недостаточно. Ведь эндометриоз для женщин практически всегда связан со стрессом. И если не вырабатывать стрессоустойчивость, со временем нарушается гормональный фон. Можно решать эту проблему назначением гормонов, но люди не хотят постоянно жить на этих препаратах. Значит, надо вырабатывать программу дальнейшей поддержки пациента, когда он не получает гормональную терапию, но не хочет ухудшать качество своей жизни!

Чтобы сориентироваться в актуальных направлениях медицины и науки, я прошла курсы клинической генетики. Воспринимать эту информацию было несложно, поскольку с 1985 года я занималась гинекологической эндокринологией, и многие вещи нужно было просто освежить в памяти, а на что-то посмотреть по-новому. Например, аминокислотный состав в организме. Одни аминокислоты мы получаем из пищи (незаменимые), другие синтезируются. И если по какой-то причине человек (например, веган) не получает их в нужном объеме, у него будут накапливаться дефициты определенных аминокислот, что в итоге выльется в гормональные нарушения, проблему вынашивания беременности, либо в нарушения синтеза коллагена, а также потерю эмоционального контроля.

- Коллаген - это тот самый белок, который обеспечивает эластичность ткани и, проще говоря, помогает сохранять упругость и молодость кожи. То есть, морщины – это не только возраст, но и питание?

- Да. И теперь мы с вами подходим к пониманию биохакинга. Это системный подход к здоровью, основанный сначала на диагностике и выявлении в ходе медицинского обследования слабых мест. Врач определяет, каким звеньям организма нужна коррекция и какая. Это может быть детоксикация, выявление дефицитов либо избытков в организме.

Биохакинг занимается не каким-то одним органом, не одной болезнью или проблемой, а всем организмом. Учитываются все возможные риски: самочувствие человека, симптоматика, наследственность, экологическая среда, в которой человек работает и живет. Биохакинг – это программа нестарения, то есть, чтобы жить не просто долго, а долго и качественно. А значит, и хорошо выглядеть. И в основе многих проблем внешности, которые принято решать сейчас методами эстетической косметологии, лежат дефекты синтеза коллагена. Более того согласно исследованиям, этот дефект есть у 60% населения славянского происхождения.

- Но коллаген сейчас есть в составе многих косметических средств и препаратов. Или это недостаточно эффективно?

- Существует как минимум 28 типов коллагена, и дефицит каждого из них приводит к разным проблемам, причем не только на лице, в суставах, но и в кровеносных сосудах. Вплоть до фатальных осложнений – аневризм, разрывов. Косметические процедуры могут исправить дефект, вызванный дефицитом коллагена кожи, но на время. Чтобы сохранить этот эффект на долгое время, надо наряду с этими манипуляциями обеспечить организм всеми необходимыми элементами, которые участвуют в синтезе коллагена: это и 4 типа аминокислот, и витамин С, и медь, которая делает коллаген более плотным.

То есть подход такой: на этапе, когда есть симптоматика, которая требует коррекции, - лечим, а потом для доведения до нормы - идет поддерживающий этап с помощью интегративной медицины, биохакинга. И это персонифицированный подход, общих советов здесь быть не может.

Существует как минимум 28 типов коллагена, и дефицит каждого из них приводит к разным проблемам, причем не только на лице. Фото pixabay.com

«В жировой ткани накапливаются токсины, которые тоже стимулируют процессы старения»

- Давайте посмотрим, как это работает, на конкретном примере. Есть женщина, которую волнует избыточный вес. Как будет действовать специалист, практикующий биохакинг?

- Для начала надо выяснить процентное соотношение жировой, мышечной и костной ткани с помощью биоимпедансного обследования. Показаний весов, и индекса массы тела (ИМТ) недостаточно. Потому что у одних женщин широкая кость, у других она тяжелая, у третьих при нормальном ИМТ присутствует ненужный объем (жир легкий, и на массу тела может не особо влиять). Жировая ткань в женском организме - это еще и своего рода дополнительный эндокринный орган. Во время менопаузы, когда уже не вырабатываются женские гормоны эстрогены, они могут синтезироваться в жировой ткани из гормонов андрогенов. Их накопление может спровоцировать развитие гормонозависимых заболеваний и рака молочных желез, матки и яичников. Кроме того, в жировой ткани накапливаются токсины, которые мы получаем в большом количестве с пищей (нитраты, антибиотики из мяса животных и т.д.) - это вызывает выработку провоспалительных веществ, которые стимулируют процессы старения. Получается, что после обследования женщины по одной проблеме, можно выявить риски и по другим.

- Избыточный вес – это все же проблема не только питания?

- Да. Чаще всего нужна модификация образа жизни, что включает и питание, и физические нагрузки. Но в отличие от ЗОЖ, в биохакинге эти составляющие рассматриваются гораздо шире. Коррекция питания – это еще и исключение всех непереносимых составляющих (у кого-то глютен, у кого-то различные аллергены), восполнение истощенной энергетической составляющей клеток, детоксикация.

Активный образ жизни - обязательное условие для коррекции веса! Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Биохакинг определяет слабые места на основе анализов и лабораторных данных»

- Правда ли, что можно действительно дожить до 100 лет с хорошим качеством жизни?

- Наука сейчас много занимается этими вопросами. И ученые на основании исследований говорят, что это действительно возможно. Доказано, что человек может быть моложе своего паспортного возраста за счет изменения модификации своего образа жизни. Но здесь очень важно многое изучить и предусмотреть.

- Наверное, чтобы определить все риски, надо сдать массу разных анализов?

- Биохакинг определяет слабые места на основе анализов и лабораторных данных. И фанаты биохакинга готовы использовать абсолютно все методы исследований. Один очень богатый человек потратил 200 тысяч долларов, чтобы проверить все, что только возможно. Но в таком объеме затраты не нужны. Здесь должен быть индивидуальный подход, основанный на определения рисков. Например, есть географические особенности распространенности опухолей (у нас, например, особенность – рак щитовидной железы, а в Японии - рак желудка), с учетом этого проводятся массовые скрининги в рамках государственных программ. Это хорошо. Но в обследовании конкретного человека учитывается и его семейная история. Там может быть более редкая форма рака, которую скрининги не охватывают. Биохакинг - это персонифицированный подход к конкретному человеку.

Илон Маск активно занимается антиэйджингом. В 48 лет он в шестой раз стал отцом. Фото REUTERS

- При поиске информации и биохакинге мне часто попадались заголовки «Польза и вред…». Когда может быть вреден биохакинг?

- Когда человек сам, начитавшись литературы (даже хорошей!), интерпретирует. Это сложно. Прежде чем уложить в голове все эти связи, можно 30 раз ошибиться. Во-вторых, есть нарушения, которые не позволяют полностью использовать какую-то программу. Идет такое сложное переплетение: какой элемент добавить, какой исключить, какой дозировать.

Здоровый образ жизни каждый может себе организовать. А здесь на основе медицинских обследований и современных технологий определяются индивидуальные риски и принимаются решения их устранения.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Может, нынешний стрессовый период многие будут вспоминать, как лучший в своей жизни»

На чем еще кроме медицинских обследований и коррекции питания фокусирует внимание биохакинг?

- Физическая активность.

Пресловутые 10 000 шагов в день - это не всегда та самая активность, которая работает на здоровое долголетие.

- Требуется аэробная нагрузка, а значит надо целенаправленно в хорошем темпе пройти эти 10 000 шагов, а не прогуливаясь с подругой и наматывая километры в передвижениях по офису, - объясняет Мадина Сафина. - Не все могут справиться с этой нагрузкой сразу. Можно пройти меньшую дистанцию, можно с палками для ходьбы – главное, чтобы это была интенсивная нагрузка, заставившая вас пропотеть. Плюс два раза в неделю силовые нагрузки. Это может быть упражнение «планка», велосипед, плавание - то , что задействует мышцы на сопротивление. Если выполнять этот минимум, мы сможем защитить себя от разных негативных возрастных факторов, в том числе болезни Альцгеймера.

- Нормальный сон.

Чтобы обеспечить качество сна, в комнате должна быть темнота, прохлада (оптимально +19 градусов), а телевизор, компьютер и смартфон - выключены за два часа до сна, потому что голубое мерцание экрана включает сигнал бодрствования. Все просто, но необычайно важно. Когда мы спим, то не просто отдыхаем физически, все внутренние органы отправляют в мозг информацию о своих неполадках, и во время сна более активно работает наш иммунитет.

Справляемся со стрессом всеми доступными способами! Фото pixabay.com

- Стресс.

- Очень важно с возрастом создавать новые социальные связи, формировать позитивные установки. Стресс может быть полезен, если он мобилизовал вас, вы что-то выполнили - это вызвало образование гормонов эндорфинов, - говорит Мадина Рауфовна. –Те, кто защищал Белый дом в России в начале 90-х, говорят, что это были лучшие годы - у них стресс был реализован, они были рады тому, что выстояли. Из нынешнего стрессового периода многие выйдут с потерями, многие люди будут вспоминать, как лучший в своей жизни. А если стресс не реализуется, накапливаются негативные факторы, это разрушает много функций, в том числе ускоряя старение. Самое простое и доступное средство решения - работать с психотерапевтом.

СПРАВКА «КП» Мадина Рауфовна Сафина - врач гинеколог-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент. Стажировалась в США, Италии, Германии. Член Европейского общества врачей-эндоскопистов и Европейского общества гинекологов-эндокринологов. Провела более 2 000 сложных гинекологических операций, в том числе и высокотехнологичных.