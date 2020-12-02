На Октябрьской и у Дворца спорта: с 18 декабря в Минске открываются большие рождественские ярмарки

«Калядны кiрмаш» в Минске состоится, как в и прошлые годы. Фото: из архива.

Европа остерегается открывать рождественские базары в нынешнем году, а в Минске они будут работать.

«С 18 декабря по 14 января состоятся традиционные новогодние и рождественские ярмарки «Калядны кiрмаш» и разместятся они на привычных местах – на Октябрьской площади и возле Дворца спорта, - рассказали «Комсомолке» в управлении торговли и услуг Мингорисполкома. – Количество торговых павильонов по сравнению с прошлым годом не изменится: будет 35-40 деревянных шале и 12 стеклянных павильонов в виде многогранников, похожих на соты. В них будут торговать новогодними украшениями для дома, подарками и сувенирами, предлагать гостям попробовать блины, драники, шашлыки, выпечку, глинтвейн, чай, кофе».

Будут ли цены сопоставимы с ценами прошлого года – увидим через две недели. Время работы ярмарок – с обеда и до позднего вечера.

Но кроме ярмарки «Калядны кiрмаш» в Минске в прошлые годы всегда было много мест для предновогодних встреч с родными и друзьями. А вот нынче, похоже, их можно сосчитать по пальцам. Так, например, не планируется ярмарка на популярной молодежной площадке «Песочница». На странице последней «ВКонтакте» размещено такое сообщение: «Друзья, мы знаем, что вы скучаете по рождественскому сезону «Песочницы» вместе с нами, но в этом году мы не будем проводить ярмарку в связи с эпидемической обстановкой».

Правда, с 10 декабря предполагается открыть рождественскую ярмарку в пространстве Dвор (бывшая фабрика на ул. Кальварийской, 21). Как рассказали «Комсомолке» организаторы проекта, территорию общественного пространства они украсят, экомаркет разместят под крышей, на закрытой территории, а на свежем воздухе с 12.00 до 23.00 будут работать 10-15 домиков с разной едой, установят фуд-траки. Из развлечений – кино, мультфильмы, фотозоны, артинсталяции. Предполагается, что ярмарка здесь продлится до 15 января. Приметы нынешнего времени: маски, перчатки, антисептики обязательны для продавцов и рекомендованы для гостей.

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