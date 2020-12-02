Премьер-министр Беларуси рассказал об изменениях в пенсионной системе и сокращении декретного отпуска

Премьер-министр Роман Головченко. Фото: Андрей СТАСЕВИЧ/БелТА/ТАСС

…ПЕНСИЯХ

"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей".

В правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране, сообщает БелТА. По словам премьер-министра, предстоит акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения.

…МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЕ

Предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.

"Для работников бюджетной сферы в меру возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала", - сказал Роман Головченко.

…УТЕЧКЕ МОЗГОВ

"Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов", - сказал Роман Головченко.

Правительство будет работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.

…ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

"Я ставлю задачу правительству максимально оцифровывать все административные процедуры как для граждан, так и для бизнеса, чтобы сократить время общения с чиновниками в очном формате. Во-первых, это удобно, во-вторых, это оптимизация загрузки. По этому пути будем двигаться, это абсолютный приоритет", - сказал Роман Головченко.

Продолжится оцифровка здравоохранения и образования. По словам премьера, пандемия ставит вопрос о создании инфраструктуры для полноценного дистанционного обучения.

…ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

По предварительным расчетам, суммарный объем поддержки экономики составил порядка Br2 млрд. Это объем стимулов и мер, которыми государство поддержало и граждан, и организации в складывающейся непростой ситуации. Считаю, что для нашей страны эта сумма значительная", - сказал Роман Головченко.

Действие указа №143 "О поддержке экономики" планируется продлить на полгода. Проект указа практически прошел согласования, в ближайшее время планируется внести его на рассмотрение главы государства.

По информации Романа Головченко, господдержка в рамках действия указа №143 составила около Br65 млн, основной блок - это налоговые льготы.

…ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ

Депутат Игорь Марзалюк от имени своих избирательниц высказался о декретном отпуске:

"Они очень обеспокоены проговариваемым моментом об отмене трехлетнего декретного отпуска. Они просят всех заинтересованных не волноваться об их карьерном росте, они хотят рожать и воспитывать своих детей до трех лет дома".

Премьер ответил:

«Вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций. Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом».

Роман Головченко сообщил, что в Беларуси действует один из самых больших наборов льгот при рождении детей. Один из вариантов модификации - оставить трехлетний декретный отпуск, но оплачивать только два года. Он не исключил, что льгота по трехлетнему декретному отпуску будет заменена какой-то другой.

Глава Минтруда Ирина Костевич сообщила, что вопрос о сокращении декретного отпуска будет широко обсуждаться в регионах на диалоговых площадках в декабре-январе. Первая встреча по этому вопросу планируется 11 декабря в Смолевичах.

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