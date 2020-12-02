Александр Лукашенко: Обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси

Александр Лукашенко высказался о беспорядках в США и странах Европы. Фото: БелТА

"Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений, - сказал Александр Лукашенко. - Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ".

Президент пояснил, что в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры, сообщает БелТА.

"Вместе с тем под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси. В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена" - отметил Александр Лукашенко.

Президент высказался о беспорядках в США и странах Европы.

"Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации. Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов".

По мнению Александра Лукашенко, универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном обществе так и не найден.

«Видимо, именно из этого проистекает все более бесцеремонное навязывание международному общественному сознанию двойных стандартов. То есть, с одной стороны, чрезвычайно жесткая реакция западных властей на протесты и в целом непопулярная государственная политика преподносятся ими как объективная необходимость. С другой - меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм. Хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих", - сказал президент.

Александр Лукашенко в своем выступлении сообщил, что Беларусь в этом году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства:

"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран".

Александр Лукашенко убежден, что важно не только своевременно выявлять новые вызовы и угрозы, но и запускать механизмы их отражения, максимально сближая позиции государств-членов по коллективному реагированию.

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