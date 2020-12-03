Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 декабря 2020 года: приближение к очередному пику и новые советы ВОЗ о ношении масок

Во всем мире официально подтверждено более 64,3 млн случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация в Беларуси:

Первый случай COVID-19 в Беларуси зафиксирован 27 февраля. Инфекцию обнаружили у одного из студента из Ирана. С тех пор белорусские специалисты провели более 3,3 миллионов тестов на коронавирус. Ковид подтвердился почти у 140 тысяч человек. Сейчас страна подходит к пику второй волны заболеваемости.

По данным Минздрава, опубликованных 2 декабря, в республике зафиксировано 139 908 случаев COVID-19 (+1 689 за сутки). Выздоровели 117 195 пациентов (+1 608 за сутки). Скончались - 1 174 белоруса, из них 8 за последние сутки. В Министерстве здравоохранения уточняют, что у умерших был не только подтвержденный коронавирус. Но и многочисленные хронические заболевания.

Ситуация в мире:

Во всем мире официально подтверждено более 64,3 млн случаев заражения коронавирусом. Из этого числа выздоровели 44,6 млн пациентов. Еще более 18,2 человек прямо сейчас находятся в активной фазе заболевания. От болезней, осложненных коронавирусной инфекцией, скончались свыше 1,4 млн человек.

По информации worldometers.info, по количеству подтвержденных случаев на первом месте в мире находятся США: более 14,1 млн фактов. На второй строчке Индия - там инфекция подтверждена у 9,5 млн жителей. На третьей - Бразилия (6,3 млн случаев).

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок. Что меняется?

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые правила ношения масок во время второй волны пандемии. Итак, теперь их рекомендуется носить и в помещениях, и на открытом пространстве, независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с другими людьми.

Обязательно нужно носить маску в помещениях, где отсутствует полноценное регулярное проветривание. Эти рекомендации касаются как взрослых, так и детей от 12 лет.

Что касается малышей, то ВОЗ не рекомендует носить маски детям в возрасте до 5 лет. В возрасте от 6 до 12 лет - решение должно приниматься исходя из конкретной остановки с COVID-19 в регионе. А также от умения ребенка правильно носить маску и возможности родителей контролировать это.

Исторический музей креативно напомнил белорусам о соблюдении масочного режима

Сотрудники Национального исторического музея Беларуси оригинально напомнили посетителям о необходимости соблюдать масочный режим. Напомним, 18 ноября власти страны ввели обязательство носить маски в общественных местах, транспорте и т.д. во всех регионах республики.

На странице музея в Инстаграм появилась запись: «Дорогие наши посетители. Мы хотели бы напомнить, что в Беларуси был введен масочный режим. И даже для Льва Сапеги». Пост сопровождался двумя картинками - снимками оригинальных полотен. На одной из них изображен Лев Сапега с защитной маской на лице.

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