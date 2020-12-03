Чтобы взять главную крепость Линии Сталина под Минском, немцы сбрасывали на нее авиабомбы

Этот дот называли Брестской крепостью на Линии Сталина. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Доты строили как средневековые башни

На Линию Сталина мы попали, когда проехали… «Линию Сталина». В этом нет противоречия, почти сразу за историко-культурным комплексом с выставкой военной техники мы свернули на гремящую бетонку и двинули между холмами и перелесками. Это, собственно, и была часть Линии Сталина - сети долговременных огневых точек, протянувшихся от Карелии до Черного Моря. Только в Беларуси таких дотов больше тысячи. Большинство для пулеметов, но есть и настоящие артиллерийские крепости. К одной из них, четырехпушечному доту №6, лежал наш путь.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Посмотрите, - Валерий Перевощиков, руководитель военно-патриотического клуба «Патриот», кивает в сторону холма справа. - Видите, бугор наверху под деревом. Это пулеметный дот. (Присматриваюсь - есть что-то похожее на бункер. - Авт.). А вон еще один, слева, во дворе дома. Местные из него погреб сделали. Доты располагались так, чтобы находиться в постоянном визуальном контакте. Как средневековые башни: когда один видел врага, об этом сразу узнавали все. К началу Великой Отечественной все это было уже во многом бесполезно.

Экскурсию корреспонденту "КП" провел Валерий Перевощиков. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

К 1941 году линия укреплений отчасти и впрямь превратилась в памятник фортификационного искусства. Бункеры-доты возводили по границе с Европой все 1930-е, они должны были сдержать первый удар, который, и в этом мало кто сомневался, будет нанесен по Советскому Союзу. Но еще в сентябре 1939 года граница переместилась на Запад - Западная Беларусь воссоединилась с Беларусью советской. Новая граница прошла по линии Керзона. А прежний укрепленный рубеж, получивший позже имя вождя народов, остался в глубоком тылу.

С дотов сняли пулеметы, вывезли боезапас… Бетонные бункеры превратились в место ребячьих игр и привалов грибников. Правда, некоторые остались.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Гарнизон стоял в «бетонном мешке» с гильзовыми колодцами двухметровой глубины

Пушки с шестого дота никто не снимал. Мы идем к нему по чавкающему полю, карабкаемся по склону с земляными ступенями и осыпающимися комьями грязи. Небольшой дощатый настил перед входом, укрытые зеленым мхом бетонные стены, черные бездны амбразур и бойниц. Когда весной ребята из клуба «Патриот» принялись восстанавливать дот, они откопали его буквально из-под земли - сняли около метра грунта. И вынесли центнеры мусора.

- Перед войной в шестом доте стояло четыре 76-миллиметровые пушки, - рассказывает Валерий Перевощиков. - Два орудия были направлены на север, еще два - на юг. Они хорошо простреливали две трассы, ведущие в Минск, - старый Виленский тракт и шоссе из местечка Радошковичи. Вокруг дота были казармы, кухня, лазарет, склады боеприпасов. Все это сгнило, остался только бетон укрепления. Это самая крупная огневая точка во всей Беларуси. Мы называем ее Брестская крепость Линии Сталина.

Внутри дота. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Перевощиков ныряет внутрь, я пытаюсь сдвинуть проржавевшую дверь. Она словно от банковского сейфа из голливудского фильма, сантиметров сорок толщиной. Под напором дверь стонет, сдвигается на пару миллиметров. Этого достаточно, пролезаю, включаю фонарь, осматриваюсь. Самый настоящий бетонный мешок - промозглый, сырой. Узкие проходы ведут к амбразурам, здесь главное не свалиться в колодцы для гильз от снарядов. Они заботливо прикрыты досками, но мало ли что - разъедутся и - ух на двухметровую глубину. Тут и там видны маленькие бойницы для автомата: они позволяют отстреливаться даже тогда, когда враг проник внутрь.

- Вот здесь стояло орудие, - Валерий Перевощиков словно чертит круг на бетонном полу. - Представляете - залп, гильза летит под пол, а все помещение заволакивает дым. А вентиляции нет - она вышла из строя на второй день.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Без воды, еды и вентиляции бойцы оборонялись несколько дней

Как ни странно, история 6-го дота известна довольно хорошо. Еще в 1960-х школьники-поисковики приезжали в Мацки, говорили со свидетелями событий начала войны. Нашли даже адрес одного из участников - заместителя политрука Филиппа Рябова, который жил в Казахстане. Именно от Рябова стала известна большая часть подробностей.

- В гарнизоне дота было 22 бойца, - рассказывает Валерий Перевощиков. - Немцы появились уже 26 июня, на 4-й день войны. С рассвета часовые вглядывались в горизонт. Это сейчас здесь лес, а тогда было чистое поле. Когда на старом тракте появились танки, артиллеристы открыли огонь бронебойными. Весь первый день шел ожесточенный бой, наши подбили порядка десяти танков.

Но утром гарнизону дота пришлось туго. Немцы подтянули артиллерию и авиацию, земля дрожала и ухала, снаряды и авиабомбы сыпались на бетон. Бункер, кстати, выдержал. Но вот кухня, склад с продовольствием, силовая установка и запас бензина для движка генератора были уничтожены. Гарнизон оказался в темноте, без воды и пищи. И без вентиляции, которая в условиях дота - одна из важнейших систем. Каждый залп наполнял казематы едким дымом, дышать было нечем.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Защитники старались уходить в нижние казематы, в те же гильзовые колодцы, потому что дым скапливался наверху, - рассказывает Перевощиков. - Кроме того, дот оказался практически в полном окружении. Поначалу продукты, продовольствие и бинты для раненых подвозили жители деревни. Но позже пространство вокруг простреливалось врагом, даже за водой к реке защитники дота прорывались под плотным огнем.

Каждая атака и налет приносили потери, все больше становилось раненых, контуженных, убитых. Один танковый снаряд попал прямо в амбразуру: взрывом разворотило орудие, убило заряжающего и наводчика, еще четверых бойцов ранило осколками.

- Без воды и еды солдаты воевать могут, а пушки без снарядов - нет, - вздыхает Перевощиков. - На 4-й день боеприпасы иссякли. И тогда по приказу штаба оставшиеся в живых бойцы вытащили замки из пушек, спрятали их и начали пробираться на восток. Мы, кстати, искали эти замки. Все вокруг перерыли. Но пока не нашли.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Замполитрука Рябов всю войну попадал из плена в плен

В первое лето на территории дота №6 работало больше 200 школьников из клуба «Патриот». На будущий год Перевощиков планирует задействовать еще большие силы.

- Вот здесь надо хотя бы побелить, - говорит он. - Гильзовые колодцы надо заложить, амбразуры поправить. И, конечно, нужно провести сюда свет. Чтобы люди, приехав сюда с семьей и детьми, могли представить, каким был этот бой, в каких условиях солдатам приходилось сражаться. Кстати, судьба Филиппа Рябова сложилась после обороны дота очень интересно. Он почти сразу попал в плен к немцам. Потом сбежал, вернулся в Мацки и прятался несколько дней у местных жителей. Немцы нашли его, снова пленили, но Рябов снова сбежал. Так продолжалось всю войну - заместитель политрука убегал и снова попадал в плен. Только в мае 1945 года в лагере на юго-западе Германии его освободили английские войска. После войны Рябов отслужил еще год, а потом отправился в родной Казахстан.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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Дот защищали бойцы со всего Советского Союза

По просьбе поисковиков Филипп Рябов постарался вспомнить тех, кто сражался на 6-м доте. Огневыми взводами командовали младшие лейтенанты Петрочук (Карелия) и Рощин (Ленинград). Командирами отделений были белорусы - сержанты Бутроменко и Васильев, старший сержант Ляхов. Рядовые Алферчик, Дергачев и Бобков были тоже из Беларуси, а младший сержант Женжеро, рядовые Мышак и Луценко - с Украины. Рядовые Синицын, Юров и Федоров были из России, а Зайнутдинов из Татарстана. Был еще один белорус - сержант Волков. На третий день войны советские зенитчики сбили немецкий самолет, Волков и еще три бойца отправились искать его и вступили в перестрелку с врагом. В этом бою Волков погиб.

Из-за пандемии в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" пока немноголюдно. Обычно на "Линию Сталина" приезжают многочисленные туристы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

КСТАТИ

Пандемия подкосила посещаемость «Линии Сталина»

На обратном пути в Минск мы заехали в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Обычно по выходным, да и в будни, здесь многолюдно. Посетители осматривают выставку военной техники, в праздники смотрят реконструкции исторических событий, стреляют в тире и играют в пейнтбол.

В тот день людей почти не было. Только одна семья с маленьким парнишкой бродила между ракетами С-300 и самоходками. Оказалось, из-за пандемии коронавируса экскурсантов в этом военно-историческом парке в последнее время стало намного меньше.

Только одна семья с маленьким парнишкой бродила между ракетами С-300 и самоходками. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Мы продолжаем работать, - говорит исполнительный директор комплекса Александр Метла. - У нас появился бронепоезд, который мы недавно закончили реставрировать. А еще бронеавтомобиль Б-11, его мы делали с нуля по чертежам. Сейчас проводим ремонт легкого танка БТ-7, а в долгосрочной перспективе будем делать аэродром со взлетно-посадочной полосой. Но что касается посещаемости, она никакая. От слова «никак». Недавно отмечали День ракетных войск, люди приезжали, но по сравнению с тем, что обычно, очень мало. Я надеюсь, что-то изменится, но пока просвета я не вижу. Планов много, но на все нужны деньги. А у нас сейчас такое положение, что стоит вопрос о том, чем платить персоналу, не то что финансировать масштабные проекты.

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