Будет ли Дед Мороз в красно-белой шубе на Новый год - 2021 в Минске?

Новый год становится ближе с каждым днем. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В крупных минских торговых центрах перед Новым годом продают среди прочего и традиционные новогодние костюмы для Дедов Морозов и Снегурочек. Они стоят от 95 до 190 рублей в зависимости от материала, отделки и производителя.

Настроение становится более праздничным. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Комсомолка» уточнила у начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрия Плеханова, не попал ли под запрет в связи с нынешней позицией властей по бело-красно-белой символике традиционный бело-красный костюм Деда Мороза?

Традиционный бело-красный костюм Деда Мороза. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Больше идеологической составляющей в подоплеке вашего вопроса, - заметил Дмитрий Плеханов. - Но стоит понимать, что это классика, которая испокон веков (а все мы родом из Советского Союза) ассоциируется с бело-красным цветом костюма Деда Мороза. Я ничего не вижу здесь такого политического, чтобы его (костюм. - Ред.) следовало бы поменять.