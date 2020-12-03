Задержка роста и физического развития, неуверенность в себе в будущем: почему детям нельзя пропускать завтраки

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Ассортимент современных продовольственных магазинах такой, что изучать продукты на прилавках можно часами. При всем этом богатстве выбора большинство людей питается так, что еда приносит мало пользы. А ведь еда – это не только удовольствие и насыщение, но и здоровье. Какие же мы совершаем ошибки, выбирая что есть? Как еда может навредить? Эти вопросы обсуждали специалисты в рамках недавнего республиканского форума по вопросам общественного здоровья Public Health Forum. С одним из спикеров форума – кандидатом медицинских наук Анной Завьяловой, доцентом кафедры пропедевтики детских болезней Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, мы поговорили о питании детей и месте функциональных продуктов в их рационе.

- Анна Никитична, почему детям принципиально важно придерживаться определенного режима питания?

- Для полноценного роста и сохранения / приумножения здоровья детям дошкольного и школьного возраста необходим 4-5 разовый прием пищи, детям младшего возраста - не менее 5 раз, младенцам - 6 – 7-разовый.

Питание вне режима приводит к расстройствам пищеварения (пищевого поведения), а в дальнейшем и к нарушениям в обмене веществ. Уменьшение приемов пищи может привести с одной стороны к увеличению объема съеденного, и организм не справится с утилизацией (не хватит ферментов или желудок от перерастяжения будет вынужден не переработанную соляной кислотой пищу быстро эвакуировать в 12-перстную кишку и далее, а там ферментировать пищу будет значительно тяжелее, что приведет к гниению - брожению и в последующем, к развитию заболеваний). Финалом таких экспериментов, будет снижение объема съеденной пищи, может быть до полного отказа… круг замыкается в состоянии «нездоровья».

Пропустить завтрак для ребенка – означает не получить 20% необходимых нутриентов. Если это станет нормой, то в перспективе можно ожидать проблемы: задержка роста и физического развития, неуверенность в себе в будущем, возможно и когнитивные расстройства.

- Допустим, ребенок регулярно завтракает и вообще не голодает. Но в его рационе мало продуктов, которые восполнят дефицит витаминов и микроэлементов. Чем это чревато?

- Для роста и развития необходимо определенное количество нутриентов и энергии. Если будет дефицит, то построить здоровый организм будет крайне сложно. Это как в строительстве - при отсутствии качественного цемента или недостаточном количестве кирпичей дом будет или меньшей этажности, или с тонкими стенами.

Причем все необходимо поставлять вовремя. Каждый жизненный период в детстве уникален. Только на первом году жизни организм утраивает свою массу тела! Головной мозг наиболее интенсивно растет первые 2 года! Дефицит железа, перенесенный на первом году жизни откладывает отпечаток на долгие годы, а это и худшее психомоторное развитие, и затруднения в усвоении точных наук.

- Функциональные продукты нужны с детства? И как их количество отличается в зависимости от возраста?

- Функциональные продукты питания необходимы на каждом жизненном этапе. Грудное молоко – тоже функциональный продукт! Причем с индивидуальным кодом здоровья для конкретного ребенка, которого кормит грудью его биологическая мать!

Далее. Обогащенные пробиотиками и / или пребиотиками продукты разрешены и желательны с 8- 9 месячного возраста ребенка. Функциональным продуктом мы можем назвать и витаминизированное молоко, кисломолочные продукты или кисель, и обогащенный микроэлементами хлеб. Кстати, среди привычных продуктов тоже есть функциональные: соленый огурец (бочковой, без уксуса!), моченое яблоко, квашеная капуста.

- Если выбирать функциональные продукты для ребенка, что особенно важно в их составе – пищевые волокна, пектины, пробиотики?

- Все важно. Пищевые волокна и пектины – источники питания для нашей собственной микрофлоры. В кишечнике (большой биохимической лаборатории организма) разыгрывается удивительный «спектакль»! Из пектина при содействии собственной микрофлоры образуются особые жиры, которые идут на нужды клеток кишечника - как строительный материал и поставщик энергии.

- Потребность в витаминах и минералах у детей и взрослых различается?

- Если посмотреть «Санитарные нормы и правила «Требования к питанию населения: нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Республики Беларусь», то по ряду нутриентов у детей более высокие дозировки, чем у взрослых. Это объясняется большей интенсивностью обменных процессов, и нуждами на рост и развитие. Российские нормы практически не отличаются. Еще профессор В.Б. Спиричев (ведущий специалист в области витаминологии – РЕД.), с которым мне посчастливилось общаться, говорил, что на килограмм массы тела ребенку необходимо больше витаминов, минералов и нутриентов, чем взрослому!

Только витамины (иногда и минералы) выполняют роль коферментов, активаторов биохимических процессов. И наиболее интенсивны эти процессы у детей. Белки, жиры, углеводы – это необходимый для роста и развития строительный материал и источник энергии.

- Как обеспечить в рационе ребенка достаточное количество жизненно важных микроэлементов? За счет тщательно выбранных продуктов это возможно?

- Из обычных продуктов питания современный ребенок не может получить все необходимые минорные компоненты для роста, развития, а взрослый - для поддержания состояния здоровья. Это связано со многими факторами. Физическая активность на протяжении веков снизилась, объем пищи и необходимая энергоценность рациона сократились. Но количество коферментов - компонентов, без которых невозможны химические реакции, обеспечивающие функционирование всех жизненно важных систем организма - неизменно. Поэтому, выбор за обогащенными продуктами. В определенные жизненные моменты – за витаминно- минеральными комплексами.