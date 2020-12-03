Главный редактор TUT.BY о лишении их статуса СМИ: «Для читателей ничего не меняется»

Портал не закрывается - просто он больше не СМИ. Фото: tut.by

Сегодня Экономический суд Минска удовлетворил иск Министерства информации и лишил TUT.BY статуса СМИ. Напомним, Мининформ обратился в суд в сентябре, а с 1 октября по приказу министра информации Игоря Луцкого действие статуса СМИ для портала было приостановлено до 30 декабря этого года. Причина - распространение «недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам».

Кто не в курсе: лишить издание статуса СМИ в Беларуси можно после двух и более письменных предупреждений Мининформа в течение одного года. TUT.BY получил четыре - одно в августе за статью о нарушениях на избирательных участках во время досрочного голосования, три предупреждения - в сентябре: за статью об обыске у журналистки портала Галины Уласик и ее дочери, за материал о премиях сотрудникам Комитета госконтроля и за статью о том, как таможенники попросили подтвердить, что в книге «Гарри Поттер» нет призывов к свержению власти. Три из четырех предупреждений TUT.BY обжаловал в Верховном суде, но только одно было признано недействительным - в отношении статьи о Галине Уласик.

На суде 3 декабря защитник от Мининформа продолжала настаивать, что публикацией материалов, по которым были вынесены предупреждения, государственным интересам был нанесен вред. В частности, портал, по мнению адвоката Татьяны Шпилевской, завысил размер сумм, которые подлежали к выплате работникам Комитета госконтроля, и тем самым дезинформировал читателей о порядке распределения и расходования бюджетных средств и дискредитировал деятельность госорганов.

Адвокат TUT.BY не согласился с обвинениями и попытался отстоять право на статус СМИ.

- Говоря о трех существующих предупреждениях, необходимо соотносить их с количеством материалов, которые выпускались. 4692 материала было опубликовано за период от первого до последнего предупреждения. Из них Министерством информации было вынесено три предупреждения, которые считаются неоспоренными. Это 0,06% материалов, опубликованных на портале TUT.BY, - заявил адвокат Сергей Зикрацкий.

Суд принял сторону истца, TUT.BY больше не является средством массовой информации.

- Это решение нас, конечно, не удивило, на фоне всех событий и судов было странно ожидать другого, но мы будем его обжаловать, - прокомментировала "КП" ситуацию главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова. - Мы и дальше будем работать точно так же, как большую часть своей жизни - у нас статус СМИ появился в начале 2019 года, и он был у нас всего полтора года.

По словам Марины Золотовой, статус СМИ дает некоторые преимущества:

- Госорганы не могут сказать, что ты не журналист и "я не буду с тобой общаться". Еще мы рассчитывали, что на протестах статус СМИ будет определенной защитой. Но сейчас мы видим, что он никого не защищает, «сутки» получают все.

Лишение статуса СМИ не означает, что портал TUT.BY будет закрыт.

- Мы будем продолжать работать как интернет-ресурс, по закону «О средствах массовой информации» мы имеем на это право. В законе есть статья 301, в соответствии с которой интернет-ресурс может собирать и распространять информацию. То есть для читателей ничего не меняется, они смогут нас по-прежнему читать.