Чтобы не сидеть на самоизоляции, белорусы подделывают командировочные: чем это грозит

На границе стали чаще показывать поддельные документы. Фото: Госпогранкомитет Фото: другой источник.

Пограничники за последнее время зафиксировали несколько случаев подделки документов, по которым люди пересекают границу. И речь идет не о паспортах, а о командировочных удостоверениях.

Вечер 18 ноября. В пункте пропуска «Брест» пусто. Со стороны Польши подъезжает только одна машина - универсал «Мерседес». Водитель подходит к пограничному модулю, протягивает контролеру документы. Пограничница просвечивает паспорт - с ним все в порядке, в ультрафиолетовом свете видна папараць-кветка. А вот командировочное удостоверение вызывает вопросы.

– Мужчина предъявил пограничникам подложное командировочное удостоверение. Он признался, что скачал в сети образец командировочного удостоверения, затем созвонился с другом из Беларуси и попросил того на распечатанном бланке поставить печати своей фирмы, - рассказывает официальный представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев.

Командировочное удостоверение у пограничников вызвало вопросы. Фото: Госпогранкомитет

В Польше мужчина распечатал это удостоверение, поставил на нем печати польской организации - и вуаля, как будто был в рабочей поездке. Сделано это было для того, чтобы по возвращении домой не сидеть 10 дней на самоизоляции.

Точно так же хотели обойти закон две брестчанки. Они пересекали границу 1 декабря в Бресте и тоже показали пограничникам командировочные, к которым возникли вопросы. С собой у девушек были поддельные печати польских и российских фирм. Сейчас в отношении них проводится разбирательство.

Поддельная печать.

КОМАНДИРОВОЧНОЕ - ПОВОД НЕ СОБЛЮДАТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ?

Да! Только сделано оно должно быть оригинальным, а не кустарным.

По возвращении из стран, которые наш Минздрав условно отнес к «красной зоне» (на сайте министерства есть перечень стран, где неблагоприятная обстановка по COVID-19), белорусы должны соблюдать самоизоляцию. Иначе могут привлечь к ответственности, вплоть до штрафа или дминистративного ареста.

Но это требование не распространяется на некоторые категории граждан. Например, на дипломатов. А также тех, кто бы за границей в служебной командировке. Для этого на границе и показывают командировочное удостоверение.

ЧТО БУДЕТ ЗА ПОДДЕЛКУ УДОСТОВЕРЕНИЯ?

Подделка документов в Беларуси, будь то паспорт или командировочное удостоверение - это уголовное преступление. Виновного могут наказать по статье 380 УК РБ за «подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей». За это грозит наказание от общественных работ или штрафа до ограничения свободы на срок до 2 лет.

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