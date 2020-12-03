Березовый гриб чага против коронавируса: помогает ли он бороться с инфекцией на самом деле

Гриб-сенсацию ищите на белых березках. Фото pixabay.com

В прессе, интернете появились сообщения, что в новосибирском научном центре вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора создано лекарство от COVID-19 из… березового гриба чаги.

Сенсация, увы, оказалась преждевременной. Желаемое выдали за действительное. А что было на самом деле? Ученые «Вектора» экспериментально выяснили, что водные настои чаги подавляют размножение SARS-CoV-2 . И в августе подали заявку на патент «Ингибитор репликации коронавируса на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus». Чтобы застолбить тему. Но это вовсе не лекарство. Предстоят клинические испытания на мышах, людях, прежде чем появятся реальные препараты от ковида.

Но факт есть факт. Гриб, коих немало в наших рощах, оказался эффективным против нового опаснейшего вируса, захлестнувшего в 2020 году планету. Доктор биологических наук Тамара Владимировна Теплякова, завлабораторией микологии «Вектора», где ведутся антивирусные исследования чаги, осенью сама поневоле стала «подопытным кроликом». Вместе с супругом заболела «короной». Поднялась температура, пропало обоняние, мазок на ковид дал положительный результат. Лечились они дома. Пили лекарства, прописанные врачом и… настойку чаги (рецепт ниже). Через неделю симптомы болезни прошли.

«В Америке и Европе открываются оздоровительные кафе, где основой меню служат блюда и напитки из чаги»

- Антивирусные свойства чаги известны давно. Против того же гриппа, даже СПИДа! Благодаря бетулину, гисполону, люпеолу, микостеролам… Что подтверждено научными исследованиями в Японии, Китае, других странах. Так что я не удивлен открытию новосибирских коллег, - комментирует открытие ученых «Вектора» известный российский миколог, кандидат биологических наук Михаил ВИШНЕВСКИЙ, автор многих популярных книг о грибах России.

- Вы предвосхитили их. Еще в марте, когда ВОЗ объявила пандемию COVID-19, подготовили книгу «Чага: звездный час». Судя по газетным заголовкам, этот час настал.

- Это один из мощнейших лекарственных грибов. Обладает антиоксидантными и противораковыми свойствами, геропротекторным и иммуномодулирующим эффектами, уникальной способностью поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, кожи и волос, снижает давление, уровень сахара в крови… Долго перечислять все недуги, против которых можно использовать. В официальную отечественную фармакопею чага введена еще в 1955 году. В аптеках есть экстракты чаги, сиропы, кремы, бальзамы, чайные напитки…Лекарственным свойствам чаги посвящены уже сотни статей в серьезных зарубежных рецензируемых научных журналах.

- Говорят, она лечит даже рак?

- Увы, не лечит. Просто на последней, четвертой стадии рака чага начинает работать как мощное обезболивающее, больному становится лучше. Иногда, очень редко, происходит спонтанное самоизлечение, что приписывают чаге… Но пусть глобально она и не лечит рак, зато является прекрасной профилактикой канцерогенеза. Для этого рекомендуют постоянно пить чагу два-три раза в неделю. Лично я так профилактируюсь уже много лет, поскольку имею плохую онкологическую наследственность.

Чагу называют «рак березы». Она губит деревья, зато исцеляет людей.

В последние годы чагу называют русским суперфудом. Она триумфально шествует по Западу и Востоку. В Америке и Европе открываются оздоровительные кафе, где основой меню служат блюда и напитки из нее: чагачино (типа капучино), чага-чай и т. д. Китай - главный экспортер и переработчик русского суперфуда - на него приходится три четверти от всего экспортируемого объема. Китайские перекупщики платят российским заготовителям примерно 5 долларов за килограмм ценнейшего гриба. А потом мы - и весь мир - получаем ее обратно с тысячекратной наценкой в виде БАДов, препаратов для спортсменов, шампуней, кремов и т. д.

Собирать чагу можно в любое время года

- Михаил Владимирович, а что это за гриб с точки зрения биологии?

- Научное название - трутовик скошенный (Inonotus obliquus). Это гриб-паразит. Поселившись на березе, убивает ее за 15 - 20 лет. Когда дерево падает, он теряет все целебные свойства максимум за два месяца. В аптеке можно нарваться на такой пустой гриб, сбитый хитрыми заготовителями на земле. Поэтому лучше собирать самому, если есть такая возможность. Только с живых берез.

- Признаюсь, до знакомства с вашей книгой я считал чагой серые твердые подковы на стволах.

- Трутовик обыкновенный. Довольно распространенная ошибка. Некоторые путают целебный гриб с так называемыми капами - уродливыми разрастаниями древесины самой березы. Поэтому новичкам перед первым походом в лес надо в интернете или в книге посмотреть на объект охоты. Эти черные растрескивающиеся желвакообразные наросты на стволах типа больших бородавок ни с чем не спутаешь.

- Когда гриб можно собирать?

- В любое время года. Ни активное сокодвижение у берез, ни фаза луны, ни прочие столь популярные околоэзотерические приемы не важны. Удобнее всего добывать зимой. Лес стоит голый, крупные черные склероции отлично видны на фоне белых берез и белого снега. С собой берете большой рюкзак, чтобы складывать добычу, легкую лестницу-стремянку, пилу, топор.

Собирают чагу только с живых берез! Фото pixabay.com

Срубаем, спиливаем твердую чагу со ствола, но не само дерево. Дома порубите чагу на куски среднего размера (3 - 10 см). Высушите. В электросушилке, духовке или на батарее, подложив газету. Нормальная температура сушки - от 40 до 120°С. Многие перед обработкой удаляют черную корку, оставляя коричневую сердцевину. Раньше и я корку выбрасывал. Но последние исследования показали, что как раз в ней и находятся самые активные антивирусные вещества, в том числе против SARS-CoV-2. Высушенные куски аккуратно оберните тканью и раздробите, стуча по ним молотком. Храните в стеклянной банке с закручивающейся крышкой. Срок хранения - два года. Перемалывать чагу в порошок для хранения, особенно длительного, я не рекомендую. В порошке она гораздо быстрее теряет свои свойства.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как правильно заваривать чагу?

Рецепт профессора Тепляковой:

К 200 г сухого аптечного сырья чаги добавить 1 л обычной воды, сосуд закрыть крышкой и выдержать на водяной бане при 95°С. Для этого сосуд с чагой поместить в кастрюлю с водой, держать на плите при слабом нагреве, избегая интенсивного кипения. Через 3 час добавить около 300 мл горячей воды для возмещения испарившегося объема жидкости, выдержать на бане еще 10 мин., отключить плиту и оставить до полного остывания. Полученную жидкость процедить через сито (дуршлаг), чтобы удалить частицы. Экстракт можно хранить в холодильнике в течение 2 недель.

Поскольку чага нетоксична, в день можно равномерно употреблять 150 - 200 мл концентрата (например, по глотку каждые 15 - 20 мин.), запивая водой.

Противопоказания - повышенная чувствительность к березовому грибу, беременность и лактация, возраст до 18 лет. Чагу не следует применять вместе с антибиотиками.

Одно из важных свойств чаги - она не дает крови загустевать и предотвращает образование тромбов, что очень важно для больных коронавирусом.

Тамара Владимировна предлагает также пить чагу для общего оздоровления организма, повышения его устойчивости к другим вирусным инфекциям, включая грипп.

Настойка чаги

Залить 100 г молотого гриба 600 мл водки. Настаивать 3 недели в темном месте, время от времени встряхивая. Затем процедить и перелить жидкость в бутылку из темного стекла. Готовое средство хранить в холодильнике.

Можно заваривать чагу как чай, можно в термосе залить кипятком (столовая ложка гриба на литр) и настаивать 4 - 5 часов.

Базовый настой от Михаила Вишневского

Молотую чагу залить кипяченой водой комнатной температуры в объемной пропорции 1:10 и оставить на 5 - 7 часов. Затем воду слить, нагреть до 40 - 50°С и залить ею чагу в пропорции 1 часть гриба на 5 частей воды. Настаивать в течение двух суток в прохладном месте. Готовый настой процедить и хранить под крышкой в холодильнике. Настой сохраняет годность 5 дней. Принимать от 1 столовой ложки до стакана 3 раза в день за 30 - 40 минут до еды в зависимости от заболевания и степени его развития. Наиболее распространенные показания - хронические гастриты, язва желудка, атония желудочно-кишечного тракта, дискинезия, полипоз желудка и кишечника, стоматит и пародонтоз (в этом случае на десны накладываются тампоны), гипертония (1/3 стакана 3 - 4 раза в день на протяжении 15 - 20 дней), онкологические заболевания.

ЧТО ПОЧЕМ

Чагу в Беларуси можно собрать в лесу бесплатно или купить за три рубля

В белорусских аптеках чага нашлась в разных видах - от капсул до настоев. Так, 50-граммовая упаковку чайного напитка из чаги российского производства стоит 2 - 4 рубля. Концентрат натурального экстракта чаги, который надо разводить водой, - 10,8 руб. за 100 мл. Еще дороже обойдется чага, усиленная другими лекарственными растениями. Например, 30 капсул «Гриб Кордицепс + Чага» нашлись за 42,46 руб.

При самостоятельной заготовке чага обойдется бесплатно. При условии, что вы делаете это правильно, не спиливая деревья. За незаконную рубку либо серьезное повреждение дерева в Беларуси предусмотрен штраф в размере до тридцати базовых величин (810 руб.).

Заготовка чаги в промышленных масштабах индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами - это уже побочное лесопользование, для которого требуется специальное разрешение. За каждый килограмм березовой чаги надо уплатить 0,03 базовой величины - то есть 81 копейку.