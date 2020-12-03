«Наша инициатива об амнистии должна коснуться всех 144 политзаключенных»: Юрий Воскресенский - о своем предложении властям

Юрий Воскресенский рассказал о своем предложении властям. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В эфире телеканала ОНТ недавно освобожденный из СИЗО политолог Юрий Воскресенский сделал заявление. Его инициатива «Круглый стол демократических сил» будет просить Всебелорусское народное собрание обратиться по вопросу политической амнистии в парламент и к Александру Лукашенко. Кого именно может коснуться эта инициатива? «Комсомолка» узнала это у самого Воскресенского.

- Изначально я заявлял о пяти фамилиях: Павел Северинец, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Эдуард Бабарико и Виктор Бабарико, - рассказал «Комсомолке» Юрий Воскресенский. - Надо дождаться, чтобы Всебелорусское народное собрание поддержало нашу инициативу, и если оно вдруг поддержит, как мы предполагаем, инициатива должна коснуться очень многих политзаключенных.

Мы очень надеемся на то, что наша инициатива будет поддержана. Мы считаем это самым главным шагом для нормализации общественно-политической ситуации в стране, шагом перезагрузки, которая, наверное, нужна в нынешней ситуации нашему обществу. Если Всебелорусское народное собрание поддержит нашу инициативу и обратится к Палате представителей, Совету Республики и президенту, а именно через эти три институции должен пройти закон об амнистии, то, надеемся, что в этом списке будут все граждане, признанные правозащитным сообществом политзаключенными. Это 144 человека на сегодняшний момент. Мы будет выступать именно за это, потому что список должен быть консолидирован и одобрен гражданским обществом.

Напомним, на последних президентских выборах Юрий Воскресенский работал в штабе Виктора Бабарико. Через пять дней после выборов он был задержан. Ему предъявили обвинение по уголовной статье «Массовые беспорядки». Находясь в СИЗО КГБ, он дал несколько интервью белорусским государственным телеканалам, где он рассказал о цветных революциях и оппозиционных кандидатах. 10 октября Александр Лукашенко неожиданно приехал в СИЗО КГБ, где встретился с членами Координационного совета, в том числе и с Юрием Воскресенским. На следующий день он вышел на свободу, а 23 октября рассказал обозревателю «Комсомолки» Владимиру Ворсобину подробности той встречи. А после этого занялся налаживанием отношений между оппозицией и властями.

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Еще 15 человек признаны политическими заключенными

Это Александр Терешко, Ирина Счастная, Руслан Парфенов, Денис Жук (проходят по делу о массовых беспорядках, ст. 293 УК), Сергей Ярошевич, Олег Корбан, Дмитрий Коробейник, Григорий Солодовников, Артем Винокуров, Иван Андрушойть, Алексей Санчук, Игорь Поваров, Евгений Юшкевич, Татьяна Якельчик, Владислав Мартинович (проходят по делу о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Таким образом, по состоянию на вечер 3 декабря в Беларуси насчитывается уже 160 политических заключенных.

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