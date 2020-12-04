Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 декабря 2020 года: очередной суточный антирекорд и 8 новых стран, по приезду из которых нужна самоизоляция

Во всем мире зарегистрировано более 65 миллионов случаев коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация в Беларуси:

В стане зафиксирован очередной суточный антирекорд по количеству заразившихся. По данным Минздрава, опубликованным 3 декабря, за последние сутки в республике выявлено 1 701 случай COVID-19. Общее число заболевших за все время составило 141 609 человек.

За время с начала пандемии в Беларуси выздоровели 118 924 пациента (+1 729 за сутки). Умерли - 1 181 (+7 за сутки). В ведомстве отмечают, что умершие имели ряд хронических заболеваний и скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

За последние сутки белорусские специалисты провели более 29 тысяч тестов, а за все время - 3,335 млн.

Ситуация в мире:

Число пациентов с подтвержденным коронавирусом перешагнуло 65-милионный рубеж. По данным ресурса worldometers.info, из этого числа выздоровели более 45 млн человек, скончались – свыше 1,5 млн.

На первом месте в мире по количеству выявленных случаев находятся США – более 14,3 млн. Там же зафиксирована рекордная суточная смертность от осложнений, связанных с COVID-19. По сведениям The New York Times, за сутки (2-3 декабря) в Америке скончались 2 760 человек. Прежний рекорд был установлен в апреле, когда за 24 часа умерли 2 752 пациента.

На второй строчке рейтинга находится Индия: там за все время инфицированы 9,5 млн человек. На трем месте располагается Бразилия – 6,4 млн.

И Турция тоже: Минздрав назвал еще 8 стран, по приезду из которых нужна самоизоляция

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало актуальный список стран, после которых нужно соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней. Даже в том случае, если вы были там в командировке. В перечень вошли еще 8 стран:

- Турция;

- Грузия;

- Греция;

- Эстония;

- Австрия;

- Азербайджан;

- Венгрия;

- Сербия.

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