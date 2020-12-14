«Тещин дом» на Октябрьской и файер-шоу у Дворца спорта: что будет на рождественских ярмарках в Минске

«Калядны кiрмаш» в Минске состоится, как в и прошлые годы. Фото: из архива.

Европейская традиция проведения рождественских ярмарок с подарками, глинтвейном и вкусной едой приживается в Минске. Причем ярмарка «Калядны кiрмаш», которая откроется на Октябрьской площади 18 декабря, получит в 2020-м новый формат.

- Каждый из 12 стеклянных павильонов, который разместится на площади, будет тематическим, - рассказал начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов. - Например, один из них - «Белорусские деликатесы». Здесь будут продаваться нежная солонина, окорок, сальтисон, холодец, мясные рулеты с различными соусами, а также традиционные соленья. Павильон «Бабушкины гостинцы» - это прежде всего пирожки с вкусными начинками.

«Калядны кiрмаш» в Минске состоится, как в и прошлые годы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот в павильоне «Тещин дом» предложат блины с начинками и наливку под разносолы. Также будут работать павильоны «Шашлычный дом», «Бульбаш».

- Павильон «Здоровый фастфуд» открывают прежде всего для молодежи и подростков. Здесь предложат безвредные сандвичи, роллы, бургеры, хачапури, наггетсы. И два павильона сладостей с кофе, чаем и горячим шоколадом - «Мечта сластены» и «Кондитерская лавка». Четыре из дюжины точек - это елочные игрушки, украшения, праздничный декор для дома, - добавил Дмитрий Плеханов.

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Ярмарка на Октябрьской площади будет работать с 18 декабря по 23 декабря - с 12.00 до 20.00, с 24 по 30 декабря - с 12.00 до 23.00, с 31 декабря на 1 января - с 12.00 до 4.00, с 1 до 14 января - с 12.00 до 20.00.

До 8 декабря принимаются заявки на участие в ярмарке «Калядны кiрмаш» возле Дворца спорта. Здесь поставят около 20 деревянных торговых шале.

- Будут представлены как традиционные шашлыки, блинчики, драники, так и мясо в тандыре, улитки, шашлыки из морепродуктов, - поделилась директор предприятия «Минсквнешторгинвест» Марина Саевич. - Привлекаем ремесленников с их сувенирами ручной работы. Наша развлекательная программа - это луна-парк из 7 - 8 аттракционов на площадке.

Будет у Дворца спорта также действовать кинотеатр 5D, электромашинки. В ночь под Новый год, 31 декабря с 20.00 до 23.00, планируются файер- и неоновое шоу.

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Ярмарка возле Дворца спорта будет работать с 18 декабря до 14 января в будние дни - с 14.00 до 23.00, в выходные - с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь - до 4 утра.

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