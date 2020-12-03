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«Я показывал свой протест против насилия»: ксендз из Россон получил 10 суток за плакат Цеслера

Священника судили за распространение нацистской символики. Сам автор плаката, знаменитый дизайнер Владимир Цеслер при этом официально заявил, что "образ имеет прямую антифашистскую направленность"
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
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Кс.Вячеслав Барок из Россон получил 10 суток за пост в соцсетях.

Кс.Вячеслав Барок из Россон получил 10 суток за пост в соцсетях.

Суд в Россонах Витебской области 3 декабря рассмотрел административное дело в отношении католического священника Вячеслава Барка. Его судили по ст. 17.10 КоАП - «Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики». Ксендз Вячеслав Барок получил 10 суток ареста. Об этом сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Поддержать его в суд приехали витебский епископ Олег Буткевич и священник-иезуит Виктор Жук.

Ксендз Вячеслав Барок будет забирают отбывать арест.

Ксендз Вячеслав Барок будет забирают отбывать арест.

Поводом для судебного разбирательства стала публикация священника в Фейсбуке. Ксендз Вячеслав Барок активно ведет соцсети, публикует видео с проповедями. Милицию заинтересовал плакат дизайнера Владимира Цеслера, которым поделился ксендз Барок. На нем на черном фоне изображен символ, похожий на свастику, в красно-зеленых тонах. И подпись: «Стоп лукашизм».

– Я пояснил, что никакого нацистского символа в своих социальных сетях не размещал. Я еще раз декларирую свою позицию: я против фашизма, против коммунизма, против любого тоталитарного режима. Размещая свой пост в августе, когда я поделился художественным произведением известного художника Цеслера, я не размещал немецкой фашистской свастики. Я разместил этот плакат, показывая свой протест против насилия, которое произошло в нашем обществе в августе, - в одном из видео на своем YouTube-канале священник пересказывал беседу в милиции. Будучи священником, я не мог не высказать свою позицию.

В защиту ксендза Вячеслава из Россон выступил и сам Цеслер.

– Я, Цеслер Владимир Яковлевич, член Белорусского союза художников, еврей, автор работы «Стоп лукашизм», заявляю, что использованный в моей работе образ имеет прямую антифашистскую направленность, - написал Цеслер в Фейсбуке.

Художник просит не трактовать свою работу как пропаганду фашистской символики. Он пишет, что его отец прошел войну и был за это награжден. А история белорусского и еврейского народов - это история антифашистского сопротивления.

– Как гражданин своей страны я не могу молчать. Свое отношение к происходящему в Беларуси я выражаю через творчество, в художественных образах, в своих картинах и плакатах. Тот факт, что публикация моей антифашистской работы на странице священнослужителя Вячеслава Барка в сети интернет расценена, как демонстрация нацистской символики, вызывает недоумение, противоречит моему художественному замыслу при работе над произведением и очевидной для каждого, у кого есть глаза, разум и сердце, антифашисткой позиции Костела! - так выступил в поддержку ксендза известный дизайнер.

Аргументация суд не убедила. Статья 17.10 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа, но суд вынес постановление арестовать священника. Отбывать 10 суток ксендз будет в Новополоцке.

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