«Они вынудили меня!»: в Бресте судят 70-летнего пенсионера, который стрелял в начальника ГАИ фейерверком

Год назад пенсионер уже был в суде по тому же поводу. Фото: Оксана БРОВАЧ

– Я как бы раскаиваюсь в содеянном, да, неправильно я поступил. Но виновным я себя не признаю! Потому что они вынудили меня это сделать! Они своими действиями, бездействием довели меня до исступления! - эмоционально выступает в суде Ленинского района Бреста 70-летний Александр Ковалевич.

Его судят уже второй раз - и за то же самое. В прошлом году Александр Владимирович получил месяц ареста за насилие или угрозу насилием в отношении должностного лица. Тогда он облил судебного исполнителя бензином.

На этот раз мужчину судят по ст. 364 УК РБ - насилие или угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел. В июле 2020 пенсионер в кабинете начальника межрайонного отдела ГАИ Юрия Шикунца взорвал фейерверк.

«Или идти в омут с головой, или в петлю. Жить не за что»

– Это дело длится уже три года! Я все время писал письма, просил, обращался лично - помогите, пожалуйста! Но он на меня внимания не обратил! Ему что пришел человек, что ни пришел. Когда я начал говорить, он сказал, это не мое дело, обращайтесь к президенту. И дал мне бумажки, чтобы я шел платил штраф за то, что я ездил без номера. Я их, естественно, не взял, - объясняет в суде, чем мотивирована его выходка, Ковалевич.

История эта и правда затянулась. Пару лет назад мужчина не смог зарегистрировать в ГАИ свой старенький мопед «Альфа». Говорит, документы на него сгорели. Пенсионер ездил на незарегистрированном мопеде. И однажды получил за это и за езду без страховки штраф на общую сумму около 100 рублей. Эти деньги высчитали из пенсии - и с этим Ковалевич до сих пор никак не может согласиться.

– Меня это все достало. Или идти в омут с головой, или в петлю. Жить не за что. И я решил таким образом привлечь внимание власть имущих и общественности. Я хотел, чтобы обратили на мою беду внимание, чтобы не издевались над стариком, - возмущается в суде Ковалевич.

Пенсионер не может согласиться с тем, что штраф ему выписали справедливо. Фото: Оксана БРОВАЧ

В суде он жалуется, что пенсия у него маленькая. Часть из нее он тратит на коммуналку. Оплатить еще и штраф - это слишком дорого.

– Куда я только ни писал... Никому нет дела до старика, они крутят пальцем у виска, дурак старый, чего-то там добивается. Они решили меня штрафами задавить, лишили средств к существованию. За что жить? Мне не за что было ни туфли купить, ни куртку купить. Ничего. Вот я перед вами стою сейчас. Все, что на мне надето — чужое. Кроме вот этих штанов. За что мне жить? - повышает голос Ковалевич.

«Он сказал: «Ты погубил мне всю жизнь»

Как рассказывает в суде потерпевший, начальник отдела ГАИ города Юрий Шикунец, он не сразу даже узнал в пенсионере человека, которому в прошлом году выписал штраф.

– Я полностью изучил материалы, выслушал его. Он пытался объяснить, почему не зарегистрировал мопед. Я предложил еще раз обратиться в регистрационное отделение, потому что мой отдел не занимается регистрацией транспорта. Ему были предъявлены реквизиты для оплаты штрафа, на что он сказал: «Не платил и платить не собираюсь», - вспоминает Юрий Шикунец.

В июле 2020 пенсионер вернулся в кабинет к начальнику с фейерверком «римская свеча».

Тот самый фейерверк на полу в ГАИ. Фото: СК

- Я находился на рабочем месте и услышал хлопок какой-то. Дверь в кабинете была открыта. Когда я повернул голову в сторону двери, увидел в коридоре клуб дыма. Гражданин Ковалевич стоял в дверях, он направил в мою сторону предмет типа палки, из которой исходили искры. Прозвучал еще один хлопок – я среагировал и пригнулся к столу. Я почувствовал, как проскользнуло что-то по плечу. С моей стороны прозвучала фраза: «Ты что творишь?», - восстанавливает события Юрий Шикунец.

Когда пенсионера удалось задержать и надеть на него наручники, а фейерверк обезвредить, начальник попытался выяснить, что происходит.

– Я задал вопрос: «Почему?» По-моему, он сказал: «Ты фашист, ты мне погубил всю жизнь». Я спросил, каким образом. А он: «Ты не разобрался и выписал мне штраф». Когда он сказал, за что, тогда я вспомнил этого человека. По-моему, он даже говорил: «В моей ситуации все равно много не дадут, я все равно вернусь и тебя убью». Мало того, он сказал: «Я знаю, где ты живешь, и у тебя есть дети», - восстанавливает разговор с пенсионером начальник ГАИ.

Пенсионер же в суде заявляет, что всего этого не помнит.

– Ваша честь, я не помню, я был в шоковом состоянии, я мог что-то и наговорить. Они спрашивали там что-то, я что-то отвечал. Я не мог угрожать! Я в принципе никому никогда не угрожаю, - уверяет он.

Суд Ленинского района объявил в деле перерыв. Приговор 70-летнему мужчине объявят в ближайшие дни. По статье 364 УК ему может грозить до 6 лет лишения свободы.