Кремация или традиционный сценарий: специалисты подсчитали, сколько стоят похороны в Беларуси

По закону место на кладбище государство предоставляет бесплатно, а вот копка могилы обойдется в 350 рублей (речь идет о зимнем периоде) Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» - говорил один героев бессмертного романа Булгакова «Мастер и Маргарита». И если подготовиться (и психологически, и физически) к смерти чаще всего затруднительно, то к похоронам вполне можно. Команда аналитиков Picodi.com подсчитала, сколько стоят похороны в Беларуси и что дешевле - традиционное захоронение и кремация.

200 рублей - за гроб, 350 - за копку могилы

Исследователи сразу делают важную оговорку: «Цифры приблизительны. Стоимость отдельных элементов может варьироваться в несколько раз. В исследовании учитывались товары и услуги низкой и средней ценовой категории».

Основываясь на этом, специалисты Picodi.com рассчитали стоимость двух вариантов похорон - традиционных, подразумевающих погребение, и кремацию тела. И тот, и другой варианты включают множество одинаковых составляющих, без которых объективно не обойтись.

В любом варианте изначально придется потратиться на покупку гроба: напомним, что авторы исследования ориентировались на самый средний ценовой диапазон, поэтому взяли низовой ценник - всего 200 рублей. Понятное дело, что есть множество вариантов исполнения этого изделия, и стоимость гроба может достигать нескольких тысяч долларов в эквиваленте - и тогда похороны обойдутся не дешевле, чем покупка средней иномарки.

По закону место на кладбище государство предоставляет бесплатно, а вот копка могилы обойдется в 350 рублей (речь идет о зимнем периоде), памятник обойдется как минимум в 400 рублей - столько стоит самое простое стандартное надгробие.

Среди статей расходов также бюрократия: на выдачу справок авторы исследования заложили сумму в 19 рублей, транспортировка тела усопшего (речь об аренде катафалка) встанет в 200 рублей, еще дороже - сразу 250 рублей - стоят услуги по подготовке тела: омовение, бальзамирование, нанесение макияжа и облачение в одежду.

Есть две, скажем так, необязательные опции: стоимость похорон увеличится сразу на 180 рублей, если будет приглашен священник для проведения ритуала отпевания, ну и в 600 рублей обойдется организация поминок - исходили из того, что к поминальному столу придут 30 человек.

Если говорить о кремации, то тратиться на копку могилы и памятник не придется, но сэкономить особо не удастся - возникают другие траты: собственно сама процедура предания тела огню стоит 229 рублей (сюда заложена стоимость самого простого гроба), место в колумбарии - 270 рублей, еще 130 рублей - урна для праха покойного.

В конечном счете, просуммировав все расходы, авторы исследования приходят к выводу: «Можно утверждать, что кремирование в Беларуси дешевле». Так, традиционные похороны обойдутся в среднем в 2 199 рублей, а кремация - в 1 878 рублей.

Государство оплачивает 58% стоимости прощания

Ежегодно в Беларуси умирают около 120 тысяч человек - в среднем 330 за сутки.

Государство не оставляет родственников ушедшего один на один с их бедой - выплачивает компенсацию на похороны. Социальное пособие на погребение – средняя зарплата за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. Исследователи Picodi.com исходят из курса 1$ = 2,551 белорусского рубля и округляют: похороны (по традиционному сценарию, без кремации) обойдутся в $862. Выходит, пособие в Беларуси может покрыть около 58% от стоимости всех расходов на похороны.

При этом авторы исследования указывают: есть страны, где выплат на организацию похорон нет вовсе. Например, Япония: выплаты здесь нулевые, а вот стоимость самих похорон - одна из самых больших в мире - 12 721 доллар. Чуть дешевле организовать проводы в мир иной в Испании: 9 195 долларов, государство при этом выплатит $55, это меньше 1% затрат.

На третьем месте - Франция: средние похороны здесь обойдутся в 8 782 доллара, а государство безвозмездно выдаст почти половину этой суммы – $4 093.

Среди государств, где похоронные выплаты не производятся вовсе, авторы исследования называют Ирландию (стоимость похорон здесь - $6 273), Австралия ($3 722), Германия ($3 702), Швеция ($1 625).

Приводятся также цифры стран-соседей Беларуси: в России стоимость похорон - $1 716, в Украине - $946, а размер выплат составляет $236 и $220 соответственно.