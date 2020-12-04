«Минус 3, а тут такое!»: в Глубоком в декабре собирают малину

Малина не испугалась морозов. Фото: Валентина Пипкина.

Осенний урожай ремонтантной малины в этом году не все садоводы успели собрать до морозов - на кустах в Глубоком, например, до сих пор полно ягод. И это Витебская область, север Беларуси!

Декабрьская малина. Фото: Валентина Пипкина.

- Есть и зеленые ягоды, но им уже не судьба созреть. А вообще малину в этом сезоне мы собирали до начала декабря, в прошлые годы такого не было, - говорит жительница Глубокого Валентина Пипкина. - У нас довольно много кустов малины, разные сорта, все очень вкусные, но чтобы плодоносили по декабрь - не припомню. А сочетание красного и белого, согласитесь, очень красивое.