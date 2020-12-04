После сенсационной победы над ЦСКА хоккеисты минского «Динамо» «разбили нос» тренеру

Последний раз «Динамо» побеждало ЦСКА в 2014 году, а в Москве в – 2010-м. Фото: cska-hockey.ru

Не буду врать – сегодня я получил свой лучший подарок на день рождения, Спасибо, парни! Матч с ЦСКА был очень важен с точки зрения нашего большинства, нашей уверенности. Мы доказали, что мы особенная команда. Когда мы играем по нашей системе с нами чертовски сложно соперничать. Снимаю перед вами шляпу.

- Крэйг, сними и очки тоже, - сказал ему защитник Дмитрий Знахаренко, пряча что-то за спиной.

Вудкрофт снял и Знахаренко впечатал ему в лицо торт. Тренер, слизывая крем, шутку оценил и пожал руку защитнику.

Но под носом Крэйга было заметно что-то красное. Оказалось, что это начинка торта, так что тренеру «разбили нос» вишневым джемом.

- В этом сезоне команда очень сплоченная, все ребята помогают друг другу, нет разногласий. Да, могут быть рабочие моменты, споры, но это нормально. Самое главное, что все готовы биться за партнера по команде, подставить плечо. Когда есть сплоченный коллектив, можно свершить многое, как говорится, порядок бьет класс, - приводит пресс-служба «Динамо» слова Дмитрия Знахаренко.

Победа над ЦСКА сенсационна, потому что в предыдущих 17 матчах выигрывали только армейцы. Последний раз «Динамо» побеждало ЦСКА в 2014 году, а в Москве в – 2010-м.

В победном матче шайбы у минчан забросили Воронин, Принс, Фальковский и Козун. Благодаря этой виктории «зубры» вышли на 4-е место в Западной конференции, набрав в 32 матчах 41 очко. На очко меньше у московского «Динамо», матч с которым состоится на «Минск-Арене» 9 декабря.