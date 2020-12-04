В коллекции жительницы Бобруйска - больше 2 тысяч новогодних украшений послевоенных лет ХХ века: смотрите как красиво!

На сегодняшний день Галина Жук имеет настоящее елочно-игрушечное царство. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для многих людей один из самых радостных моментов перед встречей Нового года - день, когда всей семьей наряжают елку. Еще в прошлом веке папы и мамы старательно развешивали елочные игрушки, устилали низ елки ватой и белыми тканями, зажигали гирлянды из разноцветных лампочек. А дети радовались, предвкушая подарки, сладости новогоднего стола и новогодние чудеса.

Одним из самых радостных моментов перед встречей Нового года был день, когда всей семьей наряжали елку. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятнадцать лет назад жительнице Бобруйска Галине Жук свекровь подарила около 100 новогодних игрушек, гирлянд и украшений, большого гипсового Деда Мороза. И Галина, восхищенная этим подарком, стала собирать новогодние украшения послевоенных лет ХХ века. Она выпрашивала их у друзей, покупала у деревенских бабушек и дедушек, приобретала на выставках-продажах и даже аукционах.

Галина имееет более 2000 наименований новогодних вещей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На днях коллекцию минчане и приезжие смогут увидеть в выставочном зале Дома-музея 1 съезда РСДРП на площади Победы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сегодня ее коллекция - настоящее елочно-игрушечное царство из более чем 2000 наименований стеклянных игрушек, новогодних масок, фигурок Дедов Морозов и Снегурочек, гирлянд и новогодних поздравительных открыток.

Галина стала собирать новогодние украшения послевоенных лет прошлого двадцатого века. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Елочные гирлянды из разноцветных лампочек. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На днях ее коллекцию минчане и приезжие смогут увидеть в выставочном зале Дома-музея 1 съезда РСДРП на площади Победы.

Новогодние поздравительные открытки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Работница музея Екатерина Довгополюк. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Новогодние украшения. Фото: Виктор ДРАЧЕВ