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Общество

В коллекции жительницы Бобруйска - больше 2 тысяч новогодних украшений послевоенных лет ХХ века: смотрите как красиво!

Все началось с подарка свекрови, которая подарила Галине Жук около 100 новогодних игрушек, гирлянд и украшений. И Галина начала их собирать
Источник:kp.by
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На сегодняшний день Галина Жук имеет настоящее елочно-игрушечное царство.

На сегодняшний день Галина Жук имеет настоящее елочно-игрушечное царство.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для многих людей один из самых радостных моментов перед встречей Нового года - день, когда всей семьей наряжают елку. Еще в прошлом веке папы и мамы старательно развешивали елочные игрушки, устилали низ елки ватой и белыми тканями, зажигали гирлянды из разноцветных лампочек. А дети радовались, предвкушая подарки, сладости новогоднего стола и новогодние чудеса.

Одним из самых радостных моментов перед встречей Нового года был день, когда всей семьей наряжали елку.

Одним из самых радостных моментов перед встречей Нового года был день, когда всей семьей наряжали елку.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пятнадцать лет назад жительнице Бобруйска Галине Жук свекровь подарила около 100 новогодних игрушек, гирлянд и украшений, большого гипсового Деда Мороза. И Галина, восхищенная этим подарком, стала собирать новогодние украшения послевоенных лет ХХ века. Она выпрашивала их у друзей, покупала у деревенских бабушек и дедушек, приобретала на выставках-продажах и даже аукционах.

Галина имееет более 2000 наименований новогодних вещей.

Галина имееет более 2000 наименований новогодних вещей.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На днях коллекцию минчане и приезжие смогут увидеть в выставочном зале Дома-музея 1 съезда РСДРП на площади Победы.

На днях коллекцию минчане и приезжие смогут увидеть в выставочном зале Дома-музея 1 съезда РСДРП на площади Победы.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сегодня ее коллекция - настоящее елочно-игрушечное царство из более чем 2000 наименований стеклянных игрушек, новогодних масок, фигурок Дедов Морозов и Снегурочек, гирлянд и новогодних поздравительных открыток.

Галина стала собирать новогодние украшения послевоенных лет прошлого двадцатого века.

Галина стала собирать новогодние украшения послевоенных лет прошлого двадцатого века.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Елочные гирлянды из разноцветных лампочек.

Елочные гирлянды из разноцветных лампочек.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На днях ее коллекцию минчане и приезжие смогут увидеть в выставочном зале Дома-музея 1 съезда РСДРП на площади Победы.

Новогодние поздравительные открытки.

Новогодние поздравительные открытки.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Работница музея Екатерина Довгополюк.

Работница музея Екатерина Довгополюк.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Новогодние украшения.

Новогодние украшения.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Новый год - время исполнения заветных желаний.

Новый год - время исполнения заветных желаний.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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